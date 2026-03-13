ＷＢＣは１４、１５日（ともに日本時間）に準々決勝４試合が行われる。１４日は優勝候補のドミニカ共和国（Ｄ組１位）と韓国（Ｃ組２位）、ドリームチームの米国（Ｂ組２位）とカナダ（Ａ組１位）が対戦する。１５日には、快進撃を見せるイタリア（Ｂ組１位）とプエルトリコ（Ａ組２位）、連覇を目指す日本（Ｃ組１位）とベネズエラ（Ｄ組２位）が激突。注目の４カードを展望する。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

▽ドミニカ共和国−韓国（１４日・７時３０分）

１次ラウンド（Ｒ）４試合で１３本塁打と圧倒的な破壊力を見せたドミニカ共和国打線を、韓国投手陣がどう抑えるか。ソト（メッツ）、タティス（パドレス）、ゲレーロ（ブルージェイズ）らメジャーのスターが並ぶ打線は壮観で、４戦４１得点と１試合平均得点は２ケタに上る。韓国は４戦１９失点と投手陣がやや不安定。１次Ｒで１点差の失点率争いを制して勝ち上がったしぶとさを発揮して食い下がれるか。

▽カナダ−米国（１４日・９時）

出場６度目で初の８強入りを決めたカナダが、史上最強の呼び声高い米国に挑む。カナダはプエルトリコ、キューバら難敵そろいのＡ組を１位突破したように、実力は十分。０６年大会では米国から金星を挙げたこともある。イタリアのメキシコ戦大勝で１次Ｒ他力突破となった米国は、ジャッジ（ヤンキース）、シュワバー（フィリーズ）らを軸に据えた強力打線が売り。先発は５年連続２ケタ勝利のウェブ（ジャイアンツ）で、リリーフ３投手を追加招集するなど準備は万端だ。

▽イタリア−プエルトリコ（１５日・４時）

１次Ｒで米国を撃破するなど旋風を巻き起こしたイタリアが、勢い十分に過去準Ｖ２度のプエルトリコ戦に臨む。米国と前回４強のメキシコをねじ伏せたイタリアは、４戦３２得点と打線が好調。４戦目には、３戦目まで無安打だった主砲パスクアンティノが１試合３本塁打と目覚め、一段と破壊力を増している。試合巧者のプエルトリコは４戦７失点とディフェンスが安定。打ち合いならイタリア、ロースコアならプエルトリコの展開か。

▽日本−ベネズエラ（１５日・１０時）

連覇を狙う日本は大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）の要所での働きが際立つ。岡本（ブルージェイズ）、村上（Ｗソックス）、近藤（ソフトバンク）に当たりが戻れば切れ目がなくなる。先発はエース山本（ドジャース）。ブルペンには絶好調の種市（ロッテ）も控える。ベネズエラ打線にはアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）らメジャー屈指の強打者がそろう。先発のＲ・スアレス（Ｒソックス）は球種が豊富な２年連続１２勝の好左腕で、攻略は容易ではなさそうだ。