Ayumu Imazu、約4年ぶりとなるアルバム『CLASSIC』リリース決定。「このアルバムを完成させるために、本気で自分と向き合ってきました」
Ayumu Imazuが、約4年ぶりとなるアルバム『CLASSIC』を5月13日に発売することを発表した。
本作では、「Jeep AVENGER 4xe HYBRID」CMソングにも起用された「Bassline」をはじめ、MONJOE、Taka Perry、Boy Blueなど新進気鋭のプロデューサー陣が参加している。次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuの現在地と進化を存分に感じられる全10曲を収録した作品になっているという。
発売形態は、初回限定盤、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の全3種。初回限定盤は、2025年11月に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -＞のライブ映像が全18曲、フルサイズ126分をオーディオコメンタリー付きでDVDに収録される。さらに、全60ページの撮り下ろしフォトブックも付属。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、CD+Blu-rayに加えて『CLASSIC』オリジナルTシャツ、ステッカーセットがA4サイズBOXに同梱される。
また、早期予約特典としてアルバムリリース記念イベント＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞に参加できるキャンペーンの実施も決定した。
◾️Ayumu Imazu コメント
2ndアルバム『CLASSIC』がついにリリースされます。
6年間活動してきた中で、ようやく“Ayumu Imazu”という自分の軸がはっきりと見えてきたと感じています。
このアルバムを完成させるために、本気で自分と向き合ってきました。
曲を作っては迷い、葛藤を繰り返しながら、心から好きだと胸を張って世に出せる10曲が生まれました。
そうして完成したのが、この『CLASSIC』です。
流行の移り変わりが早い時代の中で、それでも色褪せない“新しいCLASSIC”を作りました。
進化したAyumu Imazuを、ぜひこのアルバムの全曲から感じてもらえたら嬉しいです。
◾️2ndアルバム『CLASSIC』
2026年5月13日（水）リリース
購入：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ayumu-imazu/classic/
○通常盤（CDのみ）
価格：3,630円（税込）品番：TYCT-60264
○初回限定盤（CD＋DVD＋フォトブック全60P）
価格：7,700円（税込）品番：TYCT-69386
※デジパックトールサイズ仕様
○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
（CD＋Blu-ray＋Tシャツ＋ステッカーセット＋A4サイズBOX）
価格：12,980円（税込）品番：PDCV-1253
※Tシャツ サイズ：L（身丈 73cm / 身幅55cm / 肩幅50cm / 袖丈22cm）
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。予めご了承ください。
※UMストア限定盤オーダー受付期間：2026年3月25日（水）23:59まで
▼収録内容
＜CD＞
M1.CLASSIC
M2.Bassline
M3.GG
M4.Sugar Rush
M5.Jetlag Romance
M6.MISS INTERNATIONAL
M7.BOUNCE BACK
M8.Elevate
M9.OTHER SIDE
M10.Home
＜Blu-ray / DVD＞
「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」映像全曲収録（オーディオコメンタリー付き）
1.Tangerine
2.ACCHI KOCCHI
3.PARADISE
4.HONEYCOMB
5.Obsessed
6.Medley (THRIFTED - 薔薇色の夜 - Lover)
7.Butterfly
8.Lonely Boy
9.Sunshower
10.あなたといたい
11.ATARI
12.BANDAGE
13.Medley (Unpredictable - Don’t Mind Me - LIVE IT UP! )
14.Light Up
15.Superstar with Dancers
16.HOWL
（Encore）
17.Where Do We Go!
18.Colors
▼封入特典
シリアルナンバー入り応募抽選券
※シリアルナンバー入り応募抽選券は初回出荷分のみ封入
※特典内容は後日発表いたします
▼早期予約特典
2ndアルバム『CLASSIC』のリリースを記念して、「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」の開催が決定しました！発売に先駆けて、ニューアルバム『CLASSIC』をAyumu Imazuと一緒に楽しみましょう。予約対象期間内に配布対象ショップにてAyumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』をご予約購入いただくと、早期予約特典としてシリアルナンバーを配付いたします。シリアルナンバー1つにつき、1口ご応募いただけます。ご応募いただいた方から抽選で「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」へご招待いたします。
○＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞詳細
開催日程：2026年5月2日（土）開場12:30／開演13:00
開催場所：都内某所
イベント内容：Ayumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』試聴＆トーク
▼一般店外付け購入特典
初回限定盤：スマホサイズステッカー TYPE-A
通常盤：スマホサイズステッカー TYPE-B
※「スマホサイズステッカーは、TYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表いたします。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
◾️「Bassline」
2026年3月6日（金）リリース
配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/BasslinePR
◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞
日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)
会場：広島 LIVE VANQUISH
お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）
TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00)
日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)
会場：Zepp Nagoya
お問い合わせ：キョードー東海
TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み)
日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
お問い合わせ：SOGO TOKYO
TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00)
日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)
会場：熊本 B.9 V1
お問い合わせ：キョードー西日本
TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00)
日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)
会場：DRUM LOGOS
お問い合わせ：キョードー西日本
TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00)
日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)
会場：Rensa
お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30)
日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)
会場：神戸 Harbor Studio
お問い合わせ：サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く)
日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)
会場：札幌 PENNY LANE 24
お問い合わせ：ミュージックファン
TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00)
日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)
会場：なんばHatch
お問い合わせ：サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く)
▼チケット受付
AYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUB2次先行（抽選）
受付期間：2/26（木）20:00〜3/8（日）23:59
URL：https://bmsg.shop/pages/ayumuimazu-fc-members
▼チケット料金
【ライブハウス】
スタンディング：7,500円（税込）
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要
【Zepp / なんばHatch】
スタンディング：7,500円（税込）
2階指定席：7,500円（税込）
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要
▼注意事項
※雨天決行／荒天中止
※開催時間は若干前後する可能性がございます。
※お一人様1公演につき4枚まで
※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。
※先行予約及び一般発売において、チケット料金以外に各種手数料が必要となります。
※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)
※過度なジャンプ、周りのお客様に迷惑となる行為は一切禁止とさせていただきます。
※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。
貴重品は各自で管理してください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。
※中止の場合の交通費なども全てお客様のご負担となります。
※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。
不正な転売チケットでの入場は不可となります。
※車椅子にてご来場のお客様はチケットご購入後、各公演の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。チケットご購入後、早めの申請にご協力をお願いいたします。
■「MAGICAL」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/magicalPR
◾️新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール
▼放送情報
・地上波
1月7日より毎週水曜よる11時45分〜
テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送！（※一部地域を除く）
・BS
1月10日より毎週土曜深夜1時〜
BS朝日にて放送！
▼配信情報
地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始
その他各種配信プラットフォームでも配信予定
※配信日時は予告なく変更する場合がございます。
※詳細は公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。
▼INTRODUCTION
原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数3,100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ〜べ〜”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。
▼STORY
不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…⁉生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！
