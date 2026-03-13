Ayumu Imazuが、約4年ぶりとなるアルバム『CLASSIC』を5月13日に発売することを発表した。

本作では、「Jeep AVENGER 4xe HYBRID」CMソングにも起用された「Bassline」をはじめ、MONJOE、Taka Perry、Boy Blueなど新進気鋭のプロデューサー陣が参加している。次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuの現在地と進化を存分に感じられる全10曲を収録した作品になっているという。

発売形態は、初回限定盤、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の全3種。初回限定盤は、2025年11月に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -＞のライブ映像が全18曲、フルサイズ126分をオーディオコメンタリー付きでDVDに収録される。さらに、全60ページの撮り下ろしフォトブックも付属。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、CD+Blu-rayに加えて『CLASSIC』オリジナルTシャツ、ステッカーセットがA4サイズBOXに同梱される。

また、早期予約特典としてアルバムリリース記念イベント＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞に参加できるキャンペーンの実施も決定した。

初回限定盤

通常盤

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

https://youtu.be/-jhs7O_tHGg

◆ ◆ ◆

◾️Ayumu Imazu コメント

2ndアルバム『CLASSIC』がついにリリースされます。

6年間活動してきた中で、ようやく“Ayumu Imazu”という自分の軸がはっきりと見えてきたと感じています。

このアルバムを完成させるために、本気で自分と向き合ってきました。

曲を作っては迷い、葛藤を繰り返しながら、心から好きだと胸を張って世に出せる10曲が生まれました。

そうして完成したのが、この『CLASSIC』です。

流行の移り変わりが早い時代の中で、それでも色褪せない“新しいCLASSIC”を作りました。

進化したAyumu Imazuを、ぜひこのアルバムの全曲から感じてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️2ndアルバム『CLASSIC』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ayumu-imazu/classic/ 初回限定盤 通常盤 UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ○通常盤（CDのみ）

価格：3,630円（税込）品番：TYCT-60264 ○初回限定盤（CD＋DVD＋フォトブック全60P）

価格：7,700円（税込）品番：TYCT-69386

※デジパックトールサイズ仕様 ○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

（CD＋Blu-ray＋Tシャツ＋ステッカーセット＋A4サイズBOX）

価格：12,980円（税込）品番：PDCV-1253

※Tシャツ サイズ：L（身丈 73cm / 身幅55cm / 肩幅50cm / 袖丈22cm）

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。予めご了承ください。

※UMストア限定盤オーダー受付期間：2026年3月25日（水）23:59まで ▼収録内容

＜CD＞

M1.CLASSIC

M2.Bassline

M3.GG

M4.Sugar Rush

M5.Jetlag Romance

M6.MISS INTERNATIONAL

M7.BOUNCE BACK

M8.Elevate

M9.OTHER SIDE

M10.Home ＜Blu-ray / DVD＞

「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」映像全曲収録（オーディオコメンタリー付き）

1.Tangerine

2.ACCHI KOCCHI

3.PARADISE

4.HONEYCOMB

5.Obsessed

6.Medley (THRIFTED - 薔薇色の夜 - Lover)

7.Butterfly

8.Lonely Boy

9.Sunshower

10.あなたといたい

11.ATARI

12.BANDAGE

13.Medley (Unpredictable - Don’t Mind Me - LIVE IT UP! )

14.Light Up

15.Superstar with Dancers

16.HOWL

（Encore）

17.Where Do We Go!

18.Colors ▼封入特典

シリアルナンバー入り応募抽選券

※シリアルナンバー入り応募抽選券は初回出荷分のみ封入

※特典内容は後日発表いたします ▼早期予約特典

2ndアルバム『CLASSIC』のリリースを記念して、「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」の開催が決定しました！発売に先駆けて、ニューアルバム『CLASSIC』をAyumu Imazuと一緒に楽しみましょう。予約対象期間内に配布対象ショップにてAyumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』をご予約購入いただくと、早期予約特典としてシリアルナンバーを配付いたします。シリアルナンバー1つにつき、1口ご応募いただけます。ご応募いただいた方から抽選で「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」へご招待いたします。 ○＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞詳細

開催日程：2026年5月2日（土）開場12:30／開演13:00

開催場所：都内某所

イベント内容：Ayumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』試聴＆トーク ▼一般店外付け購入特典

初回限定盤：スマホサイズステッカー TYPE-A

通常盤：スマホサイズステッカー TYPE-B

※「スマホサイズステッカーは、TYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表いたします。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

◾️「Bassline」

2026年3月6日（金）リリース

配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/BasslinePR

◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞ 日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)

会場：広島 LIVE VANQUISH

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）

TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00) 日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：Zepp Nagoya

お問い合わせ：キョードー東海

TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み) 日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

お問い合わせ：SOGO TOKYO

TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00) 日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)

会場：熊本 B.9 V1

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：DRUM LOGOS

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)

会場：Rensa

お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30) 日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)

会場：神戸 Harbor Studio

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) 日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：札幌 PENNY LANE 24

お問い合わせ：ミュージックファン

TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00) 日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：なんばHatch

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) ▼チケット受付

AYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUB2次先行（抽選）

受付期間：2/26（木）20:00〜3/8（日）23:59

URL：https://bmsg.shop/pages/ayumuimazu-fc-members ▼チケット料金

【ライブハウス】

スタンディング：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 【Zepp / なんばHatch】

スタンディング：7,500円（税込）

2階指定席：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 ▼注意事項

※雨天決行／荒天中止

※開催時間は若干前後する可能性がございます。

※お一人様1公演につき4枚まで

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。

※先行予約及び一般発売において、チケット料金以外に各種手数料が必要となります。

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※過度なジャンプ、周りのお客様に迷惑となる行為は一切禁止とさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

貴重品は各自で管理してください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。

※中止の場合の交通費なども全てお客様のご負担となります。

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

不正な転売チケットでの入場は不可となります。

※車椅子にてご来場のお客様はチケットご購入後、各公演の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。チケットご購入後、早めの申請にご協力をお願いいたします。

■「MAGICAL」 2026年1月14日（水）リリース

配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/magicalPR

◾️新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール ▼放送情報

・地上波

1月7日より毎週水曜よる11時45分〜

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送！（※一部地域を除く）

・BS

1月10日より毎週土曜深夜1時〜

BS朝日にて放送！ ▼配信情報

地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始

その他各種配信プラットフォームでも配信予定

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。

※詳細は公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。 ▼INTRODUCTION

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数3,100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ〜べ〜”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。 ▼STORY

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…⁉生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！