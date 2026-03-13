阿部真央、NHK「みんなのうた」で放送中の「Buddy」リリックビデオ公開。ジャケ写をアニメーション化した心温まる映像に
阿部真央が、新曲「Buddy」のリリックビデオを公開した。
本映像は、「Never Fear」のMV以来のタッグとなる、かずきおえかきによる描き下ろしのアニメーション映像になっている。ジャケット写真をアニメーション化した心温まる映像に仕上がっているとのことだ。
「Buddy」は、“相棒”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせて歌った楽曲だという。NHK「みんなのうた」の放送は3月31日までなので、ぜひチェックしていただきたい。
なお阿部真央は、6月よりライブハウスツアーの開催を控えており、チケットは各種先行受付中だ。
◾️「Buddy」
2026年2月18日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Buddy
※NHK「みんなのうた」2026年2〜3月放送
◾️「Ding-dong」
2026年1月21日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong
※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌
◆TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』
TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかにて放送中
TOKYO MX 毎週木曜23:30〜
BS日テレ 毎週木曜23:30〜
サンテレビ 毎週木曜24:00〜
KBS京都 毎週木曜24:00〜
公式サイト：http://tomeiotoko-ningenonna.com
公式X：https://x.com/tomeiotoko
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomeiotoko_animz
原作：「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社）
◾️＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞
[2026年]
6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS
6月7日（日） 熊本：B.9 V1
6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM
6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24
6月26日（金） 宮城：仙台RENSA
6月28日（日） 新潟：新潟LOTS
7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL
7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
7月11日（土） 大阪：なんばHatch
7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)
チケット各種先行受付中
特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026
