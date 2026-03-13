阿部真央が、新曲「Buddy」のリリックビデオを公開した。

本映像は、「Never Fear」のMV以来のタッグとなる、かずきおえかきによる描き下ろしのアニメーション映像になっている。ジャケット写真をアニメーション化した心温まる映像に仕上がっているとのことだ。

「Buddy」は、“相棒”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせて歌った楽曲だという。NHK「みんなのうた」の放送は3月31日までなので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/Q0miEg7azjs

なお阿部真央は、6月よりライブハウスツアーの開催を控えており、チケットは各種先行受付中だ。

◾️「Buddy」
2026年2月18日（水）配信リリース

配信URL：https://abemao.lnk.to/Buddy
※NHK「みんなのうた」2026年2〜3月放送

◾️「Ding-dong」
2026年1月21日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong
※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌

◆TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』
TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかにて放送中
TOKYO MX　毎週木曜23:30〜
BS日テレ　毎週木曜23:30〜
サンテレビ　毎週木曜24:00〜
KBS京都　毎週木曜24:00〜

公式サイト：http://tomeiotoko-ningenonna.com
公式X：https://x.com/tomeiotoko
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomeiotoko_animz
原作：「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社）

◾️＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞

[2026年]
6月6日（土）　福岡：DRUM LOGOS
6月7日（日）　熊本：B.9 V1
6月12日（金）　東京：恵比寿LIQUIDROOM
6月19日（金）　北海道：PENNY LANE24
6月26日（金）　宮城：仙台RENSA
6月28日（日）　新潟：新潟LOTS
7月3日（金）　愛知：DIAMOND HALL
7月5日（日）　広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
7月11日（土）　大阪：なんばHatch
7月19日（日）　東京：Zepp DiverCity(TOKYO)
チケット各種先行受付中

特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026

関連リンク

◆阿部真央 音源配信サイト一覧
◆阿部真央 オフィシャルサイト
◆阿部真央 オフィシャルX
◆阿部真央 オフィシャルInstagram
◆阿部真央 オフィシャルTikTok
◆阿部真央 オフィシャルYouTubeチャンネル