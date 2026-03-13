阿部真央が、新曲「Buddy」のリリックビデオを公開した。

本映像は、「Never Fear」のMV以来のタッグとなる、かずきおえかきによる描き下ろしのアニメーション映像になっている。ジャケット写真をアニメーション化した心温まる映像に仕上がっているとのことだ。

「Buddy」は、“相棒”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせて歌った楽曲だという。NHK「みんなのうた」の放送は3月31日までなので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/Q0miEg7azjs

なお阿部真央は、6月よりライブハウスツアーの開催を控えており、チケットは各種先行受付中だ。

◾️「Ding-dong」

2026年1月21日（水）配信リリース

配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong

※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌 ◆TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』

TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかにて放送中

TOKYO MX 毎週木曜23:30〜

BS日テレ 毎週木曜23:30〜

サンテレビ 毎週木曜24:00〜

KBS京都 毎週木曜24:00〜 公式サイト：http://tomeiotoko-ningenonna.com

公式X：https://x.com/tomeiotoko

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomeiotoko_animz

原作：「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社）

◾️＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞ [2026年]

6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS

6月7日（日） 熊本：B.9 V1

6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM

6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24

6月26日（金） 宮城：仙台RENSA

6月28日（日） 新潟：新潟LOTS

7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL

7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO

7月11日（土） 大阪：なんばHatch

7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)

チケット各種先行受付中 特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026