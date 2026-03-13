結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を必ず決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみらスタジオ陣が見守る中、番組ラストのアフタートークにて、「婚約者のマザコン気質」に悩む31歳女性からの相談が紹介され、スタジオ内で価値観の対立と男性陣からの的確なアドバイスが飛び交った。

寄せられたお悩みは、「プロポーズされて結婚式場の下見を始めた途端、彼のマザコン気質が爆発した。『母さんが式は地元でやるのがいいんじゃないって言ってるけどどう思う？』と言い出したため、一生お母さんに振り回されるのかと不安。籍を入れる前に逃げるべきか」という内容。結婚式の場所まで母親の意見を優先する彼氏に対し、非難の声が上がるかと思いきや、ゆうちゃみは「度合いによるけど、世間で言われてるほど嫌じゃない。可愛いなって思いますね」とまさかの発言。これにはスタジオの面々も「えー！」と驚きの声を上げた。

しかし、すかさず藤本美貴から「自分がこのドレスがいいって言ってるのに、『お母さんに聞いてみようかな』って言われてもいいの？」と具体的なシチュエーションで詰め寄られると、ゆうちゃみもたまらず「ああ、それは嫌ですね。そのマザコンは嫌です」と前言を撤回。さらに、結婚に向けた複雑な男女の駆け引きや、お互いの親が介入してくるという結婚のリアルさを目の当たりにし、「えー、結婚ってこんなに難しいんですか？ちょっと私ここまで考えたことないから…」と思わず困惑のリアクションを見せた。

一方、男性目線からこの問題に鋭く切り込んだのがさや香・新山だ。新山は「結婚式のことなんて普通お母さんに聞かない。奥さんに何がしたいか聞いて、個人的に『ちょっとお母さんに聞いてみるわ』とは言わない」と彼氏の無神経な言動に苦笑い。続けて「僕やったら、先に『じゃあお母さんに聞いてみたら？』って女の子側（彼女）に聞くというか、そっち（自分）のお母さんにとは言わない」と、まずは彼女側の親の意向を気遣うべきだと主張した。この非の打ち所がない完璧な回答に、藤本美貴は「素晴らしい」と絶賛し、ヒコロヒーも「素晴らしい。正解。正解出ました」と手放しで拍手を送った。

そして新山は、悩める相談者に向けて「急に逃げるのはよくない。逃げる前に1回言ってみよう」と提案。「それで彼氏がほんまにお母さんよりポンズさんを優先するのであれば、『ごめんね』って言ってくれるはず。それでも『いやいやお母さん』って言ったら、ちょっと考えてもいいかも」と、感情的にならずに相手の真意と優先順位を確かめる的確なアドバイスを送り、スタジオを深く納得の渦に包み込んでいた。