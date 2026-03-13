アンダー10万円で手に入る！スペース“インスパイア”ウォッチ4本【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

NASAやSF作品、月や惑星をテーマにしたコラボウォッチが、手の届く価格帯で登場。公式コラボならではの物語性と個性的なデザインで、宇宙のロマンを気軽に楽しめる注目作を集めた。

＊ ＊ ＊

1. 映画『E.T.』をモチーフにした限定メカニカルウォッチ

シチズンコレクション

「NH9144-55L」（6万9300円）※数量限定350本

名作SF映画『E.T.』をモチーフにした限定モデル。主人公エリオットが自転車のかごにE.T.を乗せて、満月の夜空を翔ける名シーンをインクジェット技法で文字盤にデザイン。オープンハート仕様で機械式の鼓動も楽しめる、ファン必見の1本に仕上がっている。

【SPEC】ケース径38.9mm、自動巻き（キャリバー 8227／手巻き付）、パワーリザーブ約42時間、SSケース、10気圧防水、サファイアガラス、シースルーバック

2. 宇宙服カラーが腕元に映える、NASAコラボレーションモデル

©UCS LLC

タイメックス

「NASA アルテミスコレクション」（1万4850円）

NASAの月面探査再開プロジェクト「アルテミス計画」の名を冠したコラボウォッチ。宇宙服を彷彿とさせるオレンジカラーと、NASAのシンボルマークを採用。さらにストラップにはNASAの正式名称を印字、ループにアルテミス計画のロゴもあしらわれた特別仕様。

【SPEC】ケースサイズ36×36mm、電池式クォーツ、レジンケース、30m防水、アクリル

3. ふたりの夢を腕に刻む！ 『宇宙兄弟』とのコラボモデル

セイコーセレクション

「SBJG024 （ゴールド）」

「SBJG023 （シルバー）」（各8万300円）※国内限定各824本

人気漫画『宇宙兄弟』作者·小山宙哉氏の監修のもと、名シーン「兄弟が月面で再会する場面」をオマージュした限定モデル。ふたりの宇宙服をイメージしたシルバー（兄ムッタ）とゴールド（弟ヒビト）を展開。作中で発表されたシンボルマークを裏蓋にデザイン。

【SPEC】ケースサイズ径37×43.5mm、電池式クォーツ（キャリバー A824）、電池寿命約3年、SSケース、10気圧防水、ハードレックス、回転ベゼル

4. 土星をテーマに構築されたオメガとスウォッチのコラボ作

スウォッチ

「BIOCERAMIC MOONSWATCH MISSION TO SATURN」（4万1800円）

オメガ「スピードマスター ムーンウォッチ」をベースに、スウォッチならではの遊び心でタッチを加えた「ムーンスウォッチ」コレクション。本作は土星をテーマに、砂っぽいベージュとブラウンカラーを採用し、6時位置のスモールセコンドに土星の環を配した1本。

【SPEC】ケース径42mm、クォーツ、バイオセラミックケース、3気圧防水

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P137ページの記事をもとに構成しています

＜文／津田昌宏＞

