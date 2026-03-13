下松市の新たなお土産が誕生しました。



地元のブランド＝「笠戸ひらめ」を使用したご褒美スープが発表されました。



こちらが新商品の「瀬戸内ヒラメとオマール海老のビスク」。



笠戸ひらめのピューレとオマール海老の風味香る、濃厚でクリーミーなスープ、34種類の野菜も使われています。





商品を開発した「Maazel Corporation」の辻博史さんらが、きょう（13日）、下松市役所を訪れ國井市長に報告しました。鮮魚の「笠戸ひらめ」は流通などに制約がありますが新商品のスープは、常温での保存が可能で「笠戸ひらめ」の魅力を全国に発信することが期待されます。このスープはパスタソースとしてもおすすめだということです。（ 田中アナ）「ではさっそくいただきます。濃厚、芳醇。ひらめの旨みがぎゅっとつまっているのがよくわかります。大変上品な味わいです。」（辻博史さん）「ピューレ状にしたひらめですので、どこをどうゆう風に飲んでいただいてもひらめをしっかり感じていただけるところがポイントせっかく下松の笠戸ひらめを全国に広めたいという皆さんのご要望もありますのでどんどん首都圏をはじめ全国に販売していきたい」「瀬戸内ヒラメとオマール海老のビスク」は下松市の「国民宿舎 大城」や星プラザなどで、きょうから販売されています。