春ドラマ『タミ恋』の放送が待ち切れない！ Snow Man「宮舘涼太」の演技力を再検証
Snow Manの宮舘涼太さんが連続ドラマ初主演を務めるSFラブコメディー『ターミネーターと恋しちゃったら』(テレビ朝日系）。続々とキャストが発表されています。
同作は、4月4日から「オシドラサタデー枠」でスタート予定。毎週土曜の23時から放送され、宮舘さんはアンドロイド「時沢エータ」を演じます。ヒロインの神尾くるみを臼田あさ美さんが務め、松倉海斗さん（Travis Japan）、長井短さん、矢吹奈子さん、山崎静代さん（南海キャンディーズ）、勝村政信さん、佐藤江梨子さん、石田ひかりさんなどが共演。400年後の未来からやってきたアンドロイドと、少女マンガ誌を作る編集者の変わった恋愛模様がつづられるドラマとなります。
エータは、何者かに狙われているくるみを守ることをプログラムされたアンドロイド。ミッションを遂行するため、くるみが務める編集部にアルバイトとして潜入し、彼女とひとつ屋根の下で暮らすことになるストーリーです。
最初はよく分からずに距離を置いていたくるみも、命懸けで頑張るエータの姿に心を動かされていくことに……。その一方で、エータは恋をする機能が搭載されておらず、徐々にくるみに惹かれ戸惑う姿が描かれます。
ちなみに、宮舘さんはドラマの公式Webサイトで、「歩くときの手の伸ばし具合や足を踏み出す角度などの所作には気をつけています。アンドロイドは角を曲がるときどうするのかな…とか、日々考えています」と、試行錯誤していることを明かしています。
われわれの日常にアンドロイドはいないだけに、どこまで視聴者が違和感を抱くことなく、見ていて面白いアンドロイドを演じられるのか楽しみです。
まず、宮舘さんの演技が注目されたのは、2024年に放送されたドラマ『大奥』（フジテレビ系）。同作は、小芝風花さんが主演を務め、亀梨和也さんが共演した作品です。宮舘さんが演じたのは、徳川宗武の息子で白河藩藩主の松平定信。連続ドラマ初レギュラーながら、不気味な存在感のある定信を丁寧に演じました。
当初、定信はクールで思いやりのあるキャラクターに描かれましたが、徐々に裏の顔がある“黒幕”であることが判明。定信が持つ陰と陽の二面性をうまく表現して、大絶賛を浴びました。人気が高いキャラクターとなり、スピンオフドラマ『大奥〜定信の恋〜』（FOD）では単独初主演を担当しています。
宮舘さんといえば、歌舞伎公演にも出演するなど舞台で活躍してきた俳優です。その経験が生かされ、『大奥』ではほかのメインキャストを食うような素晴らしい演技を見せました。
北斗は超常現象専門家という怪しい肩書を持つ人物で、主人公たちが巻き込まれる怪異現象の解明に乗り出す役。登場時点から怪しく危険な空気をまとうキャラクターで、映画の中でも強烈な存在感を放っています。
『火喰鳥を、喰う』でも、宮舘さんは二面性のある難しいキャラクターを怪演。作品のプロデューサーに「宮舘さんの存在は際立っており、彼以外に北斗役は考えられません」といわしめるほどの名演技を見せています。
過去の出演作を見ると、宮舘さんは『大奥』や『火喰鳥を、喰う』で演じたような、何を考えているのか分からない難しいキャラクターを演じるのが得意です。いわゆる「どこにでもいる人」を演じられる男性アイドルは多くいますが、特殊なキャラクターを表現できるアイドルは貴重。それだけに、今後は個性派俳優として存在感を出していくことが予想されます。
今回、主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』もかなり変わった役となり、宮舘さんが本領発揮する姿が見られそうです。これまで、人気の男性アイドルでありながら特殊な役を演じることが多く、それでも結果を残し続けている宮舘さん。まずは、『ターミネーターと恋しちゃったら』でどんな素晴らしい演技を見せてくれるのか、期待しましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
