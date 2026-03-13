オンオフ問わず着られて高コスパ！【ユニクロ】美シルエットの「ストレッチ入り黒ワンピ」着用レビュー
「ユニクロ シー」の2026年春夏新作コレクションで見つけたブラックワンピースが、美シルエットでオンオフ問わず着られて優秀です！ おすすめポイントをご紹介します。
少しずつあたたかくなり、「すらっと着やせして見えるアイテムがほしい！」と思い、購入したのが「フィットアンドフレアワンピース／ノースリーブ」（税込4990円）です。2月6日から販売開始の「ユニクロ シー」の2026年春夏コレクションで見つけました。
肩からスカートの裾まで切り替えのラインが入っていることで、立体感があるのが特徴。無地のロングワンピースでものっぺりせずに様になります。カラバリは写真のブラックのほか、ベージュ、ブルー、ネイビーの4色展開です。
49％がナイロン、42％がレーヨン、9％がポリウレタンという素材構成。伸縮性があるのも着心地がよさそうで、購入の決め手になりました。
実際、生地を伸ばしてみてもストレッチがきいているため、フィットしている上半身も窮屈さがなく、ストレスフリーで着られます。
首もとが詰まったクルーネックはきちんと感が出て、きれいめにも着られるところが◎。普段使いはもちろん、カーディガンやジャケットを羽織れば、通勤コーデとしても着まわせそうです。
実際に着てみると商品名の通り、上半身はフィットして下半身はフレアになる、着やせ効果の高いシルエットです。
ちなみに、ユニクロの公式Webサイトには、身長や体重、年齢などを入力すると、おすすめサイズを教えてくれる「MySize ASSIST」という機能があり、筆者が提案されたのはMサイズでした。
ただし、このワンピースはフルレングス丈ではなく少し短めの丈なので、スカート丈の長さがほしかった筆者は2cm長いLサイズを購入しました。
上半身が程よくフィットするデザインなので、結果的にワンサイズあげても大き過ぎることなく、問題なく着られました。より長いスカート丈を希望する人は、ワンサイズ上も合わせて検討するといいかもしれません。
サイドから見ても、ウエストから下は写真のようにきれいに広がり、下半身のラインを拾わないのもおすすめなところです。
またフィット感のあるワンピースには珍しく、ポケットが両サイドについているところも注目してほしいポイントです。
外からは見えない、シルエットを損なわないポケットのデザインのおかげで、スマートな見た目もキープ。旅行時などにも便利でおすすめです。
美シルエットも着心地も押さえた優秀ワンピース。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)
