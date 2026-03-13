イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が初めての声明で、ホルムズ海峡の封鎖を続けると表明したことで、封鎖が長期化する可能性が出てきました。こうなると原油価格高騰が心配ですが、打開策はあるのでしょうか。日本テレビ国際部・小林史部長が解説します。

■打開策（1）米海軍の護衛

いま、取り沙汰されている打開策は2つあります。

1つ目はアメリカ軍が護衛するかたちで海峡を通り抜ける方法です。

アメリカのベッセント財務長官は12日、ホルムズ海峡を通過するタンカーなどについて「軍事的に可能になり次第、アメリカ海軍が有志国と連携して護衛する」と述べました。

そのためにはまずはイラン軍の空軍や海軍を壊滅させ、イランがミサイルを撃てない状況にする必要があるということです。しかし、具体的な開始時期は明らかにしていません。

日本関係の船も45隻停泊していますが、これらの船もアメリカ軍の護衛があれば海峡を通過できるようになるのでしょうか。

自衛隊の元統合幕僚長、河野克俊さんは「様々な国のタンカーを護衛することになるので、相当な段取りと調整が必要になる。トランプ大統領に大丈夫だから通れと言われても民間の会社としては『はいそうですか』とはならない」とみています。

護衛する船とされる船の間の通信手段をどうするかなど、細かな調整が必要で、準備にはそれなりの時間がかかるとみられています。

■打開策（2）パイプラインで紅海へ

もう1つの手段は、ホルムズ海峡ではなくアラビア半島をはさんで反対側の紅海までパイプラインで原油を運んで、紅海に面した港から積み込んで運ぼうというものです。

ただ、こちらもそう簡単ではありません。

紅海の出口に位置するイエメンに拠点を置く武装勢力「フーシ派」の存在があります。

フーシ派は、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区に侵攻して以降、この海域でタンカーなどを攻撃していました。現在は、ややおとなしくなっていますが、イランからの要請があれば再びタンカーなどへの攻撃を再開する恐れがあります。

■中国などの船は攻撃せず？

こうした中で一部、気になる動きも出ています。

マリントラフィックの分析によりますと、攻撃が始まった2月28日から3月12日までにホルムズ海峡を通過した原油タンカーなどは15隻確認されています。

そのうちの1隻の動きを日本テレビが調査すると、ホルムズ海峡を通過したあと、中国に向かっているとみられることがわかりました。

中国はイランと友好関係にあるため、イラン側に攻撃しないように求めているとみられます。

また、ほかにも中立の立場を取るインドに対しても、イランはホルムズ海峡の通過を許可しているとの報道もあります。

イランはホルムズ海峡という強力な武器を使って、各国に踏み絵を踏ませている状況です。

日本の高市総理は来週、訪米予定だが、トランプ大統領とどのような距離感を示すのか、イラン側も注視しているとみられ、難しい立場に立たされていると言えます。