タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。自身が長年、主張し続けたことで酢豚からある具がなくなりつつあると主張する一幕があった。

この日の番組で有名店の酢豚が紹介されると「酢豚って俺、嫌いなのはパイナップルが入っているのが嫌いなんだよ。あれ、段々なくなってきたよね」と話し出した一茂。

「昔は酢豚って言うと、パイナップルが入ってて、なんで果物と一緒に食うんだよ？って。いらない！って、ずっと言ってたんだよ、俺。お店で」と続けると「でも、最近の酢豚ってあんまりパイナップルないでしょ。パプリカぐらいでしょ」と口に。

その上で「なんでパイナップルが入ってるかって言うと、パイナップルには酵素があるんだよ。肉を柔らかくする。多分、それで一緒に入れて食べさせちゃうって。知識が分かってれば、豚を食べた後にパイナップルを食えばいいだけの話だから。俺はだから『パイナップルはいりません！ 入れないでくれ』って言い続けたら、パイナップル、なくなってくれましたね。やっと、みんな分かってくれた」と堂々、主張していた。