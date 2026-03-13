富山駅北の富岩運河環水公園の駐車場がきょうから有料になりました。慢性的な混雑の解消が狙いです。



吉田記者

「公園の駐車場入り口には、駐車料金を示す案内が表示されました」



きょう有料化されたのは、富岩運河環水公園の4つの駐車場あわせて172台分です。



基本料金は1時間まで無料ですが、それ以降は30分ごとに110円かかります。



また、最大料金は平日が500円、土日などは1000円に設定されています。





遊覧船など公園内の施設の利用者は無料となる時間が長くなります。利用客「山形から（観光で）来たが、入ったら、無料と聞いてたのに有料になってるって。60分無料だったので、60分以内に…」Q本当はもっといたい思いも「ちょっとはありました」きょうの取材中には。吉田記者「有料化を意識してでしょうか。 駐車場に入らずに引き返す車もみられますね」きょう午前中、駐車場を利用する車はまばらでした。富岩運河環水公園の駐車場をめぐっては、長時間の駐車などにより慢性的な混雑が課題となっていて、県はおととしから有料化の検討を進めてきました。利用者「無料の時、いっぱい駐車場に車がいたので、有料化の方が止めやすくなったのかなとは思った」利用客「イベントとかだと長時間の駐車になるので、止めるところがないから（有料化は）仕方ない」県は、駐車場の有料化による収益の一部を、公園の維持管理に充てるなどしたいとしています。