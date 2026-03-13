ハローキティ×ATTISESSIONコラボ♡話題のボクサーショーツなど全6型登場

ユナイテッドアローズの次世代ウィメンズブランド「ATTISESSION（アティセッション）」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」との初コラボコレクションが登場。2026年3月20日より発売されます。ビーチをテーマに、大人の女性が日常で楽しめる遊び心を取り入れた全6型をラインナップ。ボクサーショーツやトップス、バッグなど、さりげなくキティを取り入れたアイテムが揃います♡

ハローキティの大人コラボ

今回のコレクションは「ビーチ」をテーマに、海辺のリラックスムードを感じるアイテムを展開。

ATTISESSIONが掲げる“可憐さと自立心を併せ持つ現代女性像”に、ハローキティの明るくやさしいキャラクターを重ね、大人の女性が日常で楽しめる遊び心を表現しました。

ラインナップは、ホルターネックトップス、ボクサーショーツ、スウェットトートバッグ、ヘアクリップ、チャーム、ビーチサンダルの全6型。

シンプルで洗練されたデザインの中に、さりげなくハローキティのモチーフを取り入れた特別なコレクションです。

ボクサーショーツなど全6型

ホルターネックトップス

価格：9,900円(税込)

肩のラインを美しく見せるホルターネックデザイン。後ろ身頃左脇にハローキティの刺繍を施した、大人のムード漂う一着。ビスチェ風レイヤードスタイルも楽しめます。

ボクサーショーツ

価格：8,910円(税込)

ストライプ柄のボクサーパンツにハローキティ刺繍をあしらったデザイン。デニムやスラックスのインナーとして見せる着こなしや、ルームウェアとしてもおすすめです。

スウェットトートバッグ

価格：7,920円(税込)

フロントにはキティのリボン刺繍、背面にはATTISESSIONロゴを配置。A4書類やノートPCも入る大きめサイズでデイリー使いに便利です。

ヘアクリップ

価格：3,960円(税込)

90年代ムードを感じるフラワーモチーフのヘアクリップ。右下に寝そべるハローキティのフェイスを添えたレトロガーリーなデザイン。バッグチャームとしても使えます。

チャーム

価格：3,960円(税込)

ATTISESSIONオリジナルパーカーを着たハローキティのぬいぐるみチャーム。バッグやポーチのアクセントになる特別感のあるアイテムです。

ビーチサンダル

価格：6,930円(税込)

ソール裏にハローキティのフェイスモチーフをあしらい、砂浜を歩くとキティの足あとが浮かび上がるユニークなデザイン。カラーはブラック、レッドの2色展開。

発売日と販売店舗

発売日は以下の通りです。

・アティセッション新宿店：2026年3月20日（金）11:00～

・アティセッション大阪店：2026年3月20日（金）10:30～

・ユナイテッドアローズオンライン：2026年3月23日（月）12:00～

また、ルクア大阪で開催される「LUCUAメンバーズカード会員様限定特別イベント」にて数量限定先行販売を実施予定です。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

大人の遊び心コラボ♡

ATTISESSIONとハローキティが初めてタッグを組んだ今回のコレクションは、大人の女性でも取り入れやすいさりげない可愛さが魅力。ビーチムードを感じるデザインで、日常コーデにも自然に馴染みます。ボクサーショーツやトートバッグなど、トレンド感と遊び心を兼ね備えたラインナップは必見。キティファンはもちろん、大人可愛いアイテムが好きな方もぜひチェックしてみてください♡