東京・池袋駅西口に新たにオープンするビックカメラ。競合ひしめく“池袋家電戦争”。生き残りをかけた新たな戦略は「試して・比べてから・納得買い」です。

池袋といえば！駅周辺に大手家電量販店がひしめく、まさに“家電激戦区”。去年9月、ヤマダ電機の旗艦店が全面リニューアルし、今後、ヨドバシカメラもオープン予定です。

【“家電激戦区”について】

「どっちに行ったらいいか分からなくなる」

そんな中、あす、西口直結のタワービルの中にオープンするビックカメラ。その店内が…！

南波雅俊キャスター

「“試食堂”って書いてありますけど、え？試食できるの？」

2Fは炊飯器やオーブントースター、コーヒーメーカーなどが並ぶ「試食堂」。その名の通り…

ビックカメラ池袋西口IT tower店 小野雅彦 店長

「実際に味わっていただいて、自分で試していただくことによって、納得してご購入いただける売り場」

そう！家電を購入する人が口をそろえるのが…

「欲しい家電があれば使ってみたい」

「1回試してから買おうかというのは考えます」

「買う前に試してみたい」。今回の店舗はそんな声に応える形になっているんです。メーカーも価格も異なる炊飯器。同じお米で炊き比べると…

南波キャスター

「甘みが強い！焦げの良い香りもしますし」

「全然違う。もっちり感が好きな人は、これはもう最高だと思います」

トースターも！

南波キャスター

「ふわふわしてる。この辺ちょっとカリっとしているんですけど」

「触った感じが違う！こちらは表もカリっとしているんですけど、裏もしっかり焦げ目がついてる。比べてみると全然裏が違います」

“試して比べる”ことで分かるその違い。さらに！

南波キャスター

「ここで使い方、手順も含めて確認できるのいいですね」

ビックカメラ池袋西口IT tower店 調理家電担当 宮本瞳さん

「一緒に使い方から説明して、ご案内することが可能です」

3階では、ドライヤーやヘアアイロンなども400種類以上から試して比べることができます。全ての棚にコンセントがあり、鏡を見ながら使用感を確認できます。

南波キャスター

「これ凄くいいです。試せるの凄くいい」

「試して納得してから買う」。これをさらに進化させた取り組みも！それが…

南波キャスター

「持ち帰りレンタル。気になる家電、自宅で試せます」

シャワーヘッドは1か月目は990円でレンタルができるなど、高額な商品もお手頃価格で、自宅で試すことができ、気に入れば購入出来る仕組みです。

ビックカメラ池袋西口IT tower店 小野雅彦 店長

「ネットですぐ買えてしまう中で、どうしても試したいというところが、実際に接客をしていると話がでてくるので、“試す”というところを注力した形になります」

さらに、対面接客で、客の声をダイレクトに聞けるからこそ生まれたプライベートブランドも今回初登場。「軽くて、置きっ放しにしても可愛いドライヤーが欲しい」、そんな声から生まれたのがこちら！広範囲で使いたい時も先端がマグネット式のため、簡単に取り外しが可能なんです。

激化する“池袋家電戦争”。今後、さらに熱くなっていきそうです。