約470万円！

スバルのアメリカ法人は2026年2月10日、現地で生産するSUV「フォレスター」の価格を改定するとともに、新グレード「フォレスター スポーツ オニキス エディション」を発表しました。

フォレスターはスバルの中核を担う正統派SUVです。1997年に初代がデビューしました。北米市場ではコストパフォーマンスの高いコンパクトSUVとして幅広い層に支持されています。現行モデルは北米で2024年（日本では2025年）に登場した6代目にあたります。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mmで、ホイールベース2700mm。最低地上高は220mmとスズキ「ジムニー」を超える値です。

カナダ仕様のパワーユニットは、2.5リッター水平対向4気筒ガソリンエンジン、またはそのエンジンにモーターとバッテリーを組み合わせたハイブリッドの2種類で展開されています。

どちらも駆動方式はスバル独自のシンメトリカル4WDで、最高出力はガソリン車が180馬力、ハイブリッド車が194馬力（システム合計）となっています。

今回、新登場したスポーツ オニキス エディションは、ガソリン車の最上級グレードに位置づけられます。エクステリアでは、ダークメタリック仕上げの19インチアルミホイールやダークグレーのバッジを採用。ブラック基調のパーツにより、より引き締まった印象を与えています。

インテリアでは、シート表皮に本革のような質感を持つ防水マテリアル「StarTex」を採用。アウトドアなどでの使用も想定した実用性の高い素材となっています。さらに576W相当のアンプを備えたHarman Kardonスピーカーシステムなどが追加され、快適性や装備面も強化されています。

価格はガソリン車が2万9995ドル（約470万円）から、ハイブリッド車が3万7930ドル（約595万円／共に3月中旬時点）から。中間グレードの価格が1000ドル強値下げされたのも今回のトピックです。

同社のCOO（最高執行責任者）は次のように述べています。「フォレスターは、競合車と比較して、安全性、耐久性、多用途性に優れたSUVです。これまで以上に手ごろな価格が求められている中で、さらに大きな価値を提供します」と、今回の価格改定が消費者にとってより魅力的な選択肢を提供することを強調しています。