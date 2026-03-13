【「働いてないし、ヒマでしょ？」】義母の怒り「あんたが頼りないからよ」＜第16話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第16話 感謝するべき【娘の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんの言うとおり、当たり前に自分のお母さんを頼ろうと思えること自体、実はとても幸せなことなのかもしれません。世の中にはそもそも頼ろうとすら思えない親を持つ人もいるのですから……。サトミさんに感謝するのはもちろんですが、気づかせてくれたお義母さんにも感謝ですね。それにこちらもお義母さんの指摘通り、ミユさんが復帰後を不安に感じていた元々の原因は、コウスケさんが自分事として考えられていなかったから。夫婦で協力しあう覚悟を見せてくれていたなら、ミユさんも不安にならずに済んだことでしょう。コウスケさん、これを機にもっと当事者意識を持ってくださいね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
