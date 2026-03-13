＜シゴデキ先輩の復帰＞正社員として入った職場で邪魔者扱い。私、辞めたほうがいいよね？
正社員として働きはじめてまだ半月ほどでありながら、職場を辞めたほうがいいか悩んでいる。そんな悩みがママスタコミュニティにありました。
働きはじめたばかりの職場に、一度は辞めたシゴデキ先輩が復帰
パートを含めた従業員10人ほどのクリニックで、正社員として働きはじめた投稿者さん。退職を考えるようになったのは、最近新たに入ってきたパート・Aさんが理由といいます。Aさんは以前に同じ職場で長く働いていた、出戻りスタッフに当たるとか。
『他のスタッフからは「仕事ができるし、すごくいい人」と聞いていました。実際そのとおりで私がわからないことを教えてくれたり、ミスのフォローもしてくれたりします。噂によると、Aさんはフルタイムか正社員として働きたいのだそう。ただ私が入ったため、出勤できる日数が少ない。私が邪魔、ってことですよね？』
Aさんの復帰がわかったときから職場はみんな大喜びで、今も歓迎ムードが続いているようです。一方でAさんの復帰以来、他のスタッフからの対応が若干冷たくなったと感じている投稿者さん。「Aさんがフルで入ってくれたほうが助かるよね」と話す声も耳にしたとか。「入ったばかりの私より、仕事ができるAさんが対応するほうが上手く回る。みんながそう思うのは当たり前ですよね」と。
Aさんの退職は家族の看病が理由だったものの、その心配がなくなったための復帰とのこと。投稿者さんはAさん不在の間の「欠員急きょ募集」に応募して採用されましたが、「最初からAさんの復帰がわかっていれば、私の採用はなかったと思います」といいます。
『周囲に冷たい対応をされていると感じるなら、上司に相談してみたら？』
投稿者さんを心配するコメントが集まりました。ここまで思い詰めたのは、他のスタッフたちの冷たい対応のせいです。
『じつは上司である院長もAさんの復帰以来少し冷たくなったというか、注意されることが増えました。院長ももともとAさんがお気に入りだったようです。今、職場でやさしいのはAさんだけです』
投稿者さんが答えます。Aさんを含めたスタッフたちはみんな仲がよく、投稿者さんは疎外感も抱いている様子。
新人は不慣れで当たり前。これから頑張ればいいだけでは
『仕事に慣れてくれば業務は回る。慣れない新人時代は誰にだって当たり前にある。堂々としていなよ』
多くの方がこのように投稿者さんを励ましました。不慣れな投稿者さんとベテランのAさんに、差があるのは当たり前。近い時期に入ったことで周囲は比較したくなるのでしょうが、そもそも比較すべきではないのです。誰だって最初は初心者なのですから。投稿者さんは「私って邪魔？」などと考えるより前に、正社員として今の自分にできることを考えてはどうでしょう。
『仕事は積み重ねたら覚えられる。気が重いなら努力して、仕事ができる人になればいいだけ』
今考えるべきは、早く仕事を覚えること。まだわからないことも多く大変でしょうが、Aさんという頼れる存在がいるではないですか！ 教えてもらったことは忘れないようメモを取るなどして、次に活かせばいいだけです。
『投稿者さんが誠意を持って仕事をしていれば、嫌な噂もいずれ消えますよ』
仮にテキパキ動けないタイプだとしても、誠意を持って丁寧に仕事をする。現状は能力では周りにかなわないのですから、その分は仕事に向き合う姿勢でカバーしましょう。「自分は邪魔かも」と周囲の空気を敏感に察知している投稿者さんは、細やかな気配りができるタイプに思えます。
小さな職場ならではの事情も。気になるなら本人に直接尋ねよう
と、ここまでは一般論的なアドバイスでしたが、スタッフ10人程度のクリニックという職場の事情を考慮したコメントもありました。
『正論でいえば投稿者さんが気にする必要はない。でも、その規模のクリニックだと独裁的な院長という場合もあるよね』
本来10人で仕事が回る職場であれば、新たにAさんを雇用する必要はないはず。しかし、雇った。雇うための余裕があるなら、院長を含めたスタッフの態度が変わったのはおかしい。この方はそう考えたといいます。となれば最近の冷たい対応は、余計な（と、考えている）給料を支払っている投稿者さんを居づらくさせるためかもしれません。
『普通の職場なら気にすることはないけど、様子を見てひどいようなら早めに見切りをつけたほうがいいかも』
こちらのコメントをくれたのは、同様のクリニックでの勤務経験がありそうな方。上（院長）の権限が大きく、小さな職場ならではの独特の雰囲気があるといいます。
『周囲が意地悪だと思う。「一緒に働く人に恵まれないから」という理由で辞めるのはアリだけど、自分を卑下して辞めるのはおすすめしない』
最大のポイントはAさんうんぬんではなく、ここではないでしょうか。投稿者さんが「自分の存在は邪魔では？」と思うようになったのは周囲の雰囲気が原因。それを作り出しているのは他のスタッフたちです。比較すべきでないAさんと投稿者さんを天秤にかけているような様子も、理不尽でしかありません。
『投稿者さんは目の前の仕事をきっちりこなせばいいよ。Aさんが正社員どうこうって話も他人が勝手に噂しているだけで、実際はわからない』
Aさんが正社員に戻りたいという噂。投稿者さんの耳にわざと入るように流していないでしょうか。いたたまれなくなった投稿者さんが辞めれば、他スタッフたちにとっては願ったり叶ったりです。
では、どうすればいいか。直接Aさんに尋ねてみればいいのです。「あなたが辞めてAさんがフルタイムになったら、Aさんの負担が大きくなるのでは。あなたがいるから、Aさんは今スムーズに働けているのかも」という推測もありました。噂は噂でしかありません。もしAさんが正社員に戻りたいのだとしても、採用したのは会社です。投稿者さんには何の落ち度もありません。投稿文で判断する限り、Aさんならそんなことで投稿者さんを責めたりはしないはずです。
『気にしなくていい。でも自分でそう思えないなら、辞めたらいいのでは』
辞めるとしたらその理由は「私が邪魔だから」ではなく、「会社の雰囲気が悪いから」です。続けるとしたら嫌な雰囲気を吹き飛ばすため、仕事を早く覚えること。Aさんという強い味方もいます。意地悪なスタッフたちから逃げるのか、戦うのか。Aさんに確認したうえで、今一度じっくり考えてほしいです。