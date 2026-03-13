熊本市の健軍駐屯地に配備される長射程ミサイルをめぐる発言です。防衛省のトップが「住民の不安より効果の方が大きい」と語りました。



長射程ミサイルをめぐって防衛省は、相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力の強化につながると説明しています。一方、地元の一部の住民からは「敵の標的になるのでは」との声も上がっています。



防衛省の内倉浩昭統合幕僚長は13日、こうした住民の不安について問われると…。





■防衛省・内倉浩昭統合幕僚長「お尋ねのありましたような不安が出ているということは承知しておりますが、ご指摘のようなことよりもより一層抑止力、対処力を高めることにつながると思う。その効果の方が大だと考えている」この発言に、ミサイル配備に反対する市民団体は…。

■STOP！長射程ミサイル・県民の会 山下雅彦代表

「イランの現状をみるにつけ一般市民も巻き添えになるということを心配しているわけです。それが怖いんです。きょうの説明で私などが納得することはありません」



防衛省は「丁寧な説明や適切な情報提供に努めていくことが重要という考えには何ら変わりはない」と説明しています。

