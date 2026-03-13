イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が就任後、初めてとなる声明を発表しました。「徹底抗戦」や「ホルムズ海峡封鎖の継続」を呼びかけていて、私たちの食卓への影響も懸念されています。

■イラン退避した人…空爆が「隣り合わせ」

13日朝、成田空港。情勢の悪化でイランから退避した鈴木さん。

イランから退避 鈴木さん

「ただただほっとします」

日本政府が手配した退避のためのバスなどで2か国を経由し、日本に帰ってきました。

イランから退避 鈴木さん

「『ミサイル落ちてきた』っていうのは隣り合わせで、日常なんですよね」

日常になってしまった、連日のような空爆。戦争の恐怖から、ようやく逃れました。イラン人の夫と二女は「残る」と言い、国内にとどまりました。

イランから退避 鈴木さん

「今は早く（状況を）落ち着かせて、元の生活にしてというのが大きい」

■イラン側がAI動画を公開 宣伝合戦が過熱

アメリカとイスラエルによる攻撃が始まって、14日で2週間。アルジャジーラによると、イランでは1348人が犠牲になりました（12日時点）。

こうした中、アメリカのホワイトハウスは1本の動画を投稿。

それが、任天堂のゲーム「Wii Sports」とみられる映像と、アメリカ軍によるイランへの攻撃の様子をつなぎ合わせたものです。

戦いが有利だと見せるのにやっきなのか、「無敗」の文字。

一方のイラン側も、新しく指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師が、アメリカに復讐（ふくしゅう）するというAI動画を公開。

双方が宣伝合戦を過熱させています。

■モジタバ師「ホルムズ海峡の封鎖」を強調

そして、そのモジタバ師も、ついに沈黙を破りました。

アナウンサー（イランの国営テレビ 12日放送）

「モジタバ・ハメネイ師は最高指導者として初めての公式声明を発表しました」

就任後、1度も公の場に姿を見せていないモジタバ師。

国民が見守る中、放送された初めての声明も、本人の姿はなく、アナウンサーが代読する形でした。

アナウンサー（イランの国営テレビ 12日放送）

「殉教者の血に対する復讐、特に子どもたちに対する犯罪、学校への意図的な攻撃について、決して見過ごすことはできない」

そこで呼びかけたのが、世界経済に大きな影響を与えている“ホルムズ海峡の封鎖”。

アナウンサー

「『必要に応じてホルムズ海峡の封鎖を手段として活用し、続けるべきだ』と強調しました」

■ホルムズ海峡、通過できる見通しは…

世界経済に大きな影響を与えている“ホルムズ海峡の封鎖”。

ペルシャ湾内には、石油タンカーなど推定1000隻もの船が立ち往生する状態が続いています。イラクの石油を積んだタンカーが爆発し、炎上する事態も。

こうした状況の中、アメリカ側は…。

アメリカ ベッセント財務長官

「軍事的に可能になり次第、アメリカ海軍はおそらく有志国と船舶を護衛するだろう」

アメリカ軍が海峡を渡る船舶を護衛すると発言。

ただ、安全保障に詳しい専門家は、護衛をするにも相当な時間がかかるとの見解を示しています。

自衛隊 元統合幕僚長 河野克俊さん

「各国のタンカーを護衛することになりますから、相当な調整する期間・組織が必要になる」

アメリカ政府も「準備が整っておらず現時点では不可能だ」としていて、ホルムズ海峡を通過できる見通しは立っていません。

■エサ、プラスチックパック…卵の価格に影響も

こうした影響は、卵にも影を落とす可能性が…。

神奈川県にある養鶏場。

小川和男養鶏場 小川太朗代表

「鶏が食べるエサになります。（原料の）とうもろこし・大豆かすはアメリカから輸入しています」

多い時には、1週間で20トンほど使うという鶏のエサ。今年に入ってからすでに、1トンあたり8000円近く値上がりしたといいます。

ただでさえ高騰している卵の価格。先月には、1パックあたり308円と、調査開始以降、最も高い価格に並んでいます。

戦闘が長引いた場合…。

小川和男養鶏場 小川太朗代表

「アメリカから輸入している分、船の輸送費やトラックの輸送費が上がるとエサ代が上がってしまう。エサ代も上がってしまうと卵の値段も上げざるを得ない」

さらに、卵のプラスチックパックも石油を使うため…。

小川和男養鶏場 小川太朗代表

「こういうプラスチックも値段が上がってしまうと思う」

卵の価格に転嫁せざるを得ないと懸念しているのです。

◇

長引く戦闘とホルムズ海峡封鎖。私たちの食卓にも影響が広がりそうです。