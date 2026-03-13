現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が13日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ロッテ時代は「頭をめがけて投げられるタイプだった。何球、頭の上を（ボールが）通っていったか分からない」と、そこから開き気味の打撃フォームに変化していったことを明かした。

頭部付近にボールを投げられることが多かったことから、バットは自分の身を守るための道具でもあったという。

「来るボールに対してそれをはじくものがなかったら、怖くて（打席に）立ってられない。打席っていうのは必ずベースの上をボールが通るわけじゃない。体に向かってくるボールもあるわけだから」

内角にくるボールをさばくために、打撃フォームは左足をだんだん開き気味に変化させた。「逃げているけども腰と肩だけはそこに置いておく。（開くのは）足だけ。肩が開いたらもう打てない」とYouTubeの中でバットを握って説明した。

三冠王に対して当時のパ・リーグ投手陣は容赦なく厳しいコースを攻めてきた。

「“どたまいけー”て、そういうことがベンチから言われている時代だった。コントロールのいいピッチャーほどぶつけるんだ。コントロールの悪いピッチャーは投げ間違いやスッポ抜けはあるけども、コントロールのいいピッチャーは狙ったら絶対に外さないよ」

左足を開いた打撃フォームにはそんな意図があった。