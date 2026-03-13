メ～テレ（名古屋テレビ）

三重県の名物として知られる高級食材、伊勢海老。しかし、そのブランドを揺るがしかねない問題が発覚しました。土産物店が、外国産のロブスターを伊勢海老と表示して販売。なぜ、起こってしまったのか、深堀りしました。

土産物店で、販売されていた商品。ポップには「伊勢海老」の文字が、はっきり書かれてます。しかし、実際に販売されていたのは「別の種類のエビ」でした。

「ロブスターを伊勢海老として販売していた店に県の職員らが入って行きます。正しい産地を記載しているか、再発防止策が取られているかなどを確認するということです」（記者）

三重県鳥羽市にある「伊勢志摩土産センター王将」。県によりますと、この店にある食堂では外国産のロブスターを使っていたにも関わらずメニューやポスターに「伊勢海老」と表示していたということです。

遅くとも2020年4月から去年9月末まで表示していたとみられ売り上げはあわせて約2600万円に上ります。

この店を経営しているのは、鳥羽市の小売業「サコウ食品」で、ほかの店では外国産の冷凍ロブスターを「伊勢海老」と表示して販売。

県は先月「サコウ食品」に対し、再発防止を求める措置命令を出しました。

「ハサミのないロブスターだった」

県の調査に対して、「外国産ロブスターを伊勢海老と表記してはいけないことを知らなかった」と理由を話す会社側。ロブスターと伊勢海老、何が違うのでしょうか？県の担当者に聞きました。

「日本の法律で（伊勢海老と）表示をしていいのは 『イセエビ科 イセエビ属 イセエビ』に限られている。伊勢海老と表記していいのは1種類のみ、それ以外のものはロブスターと書くか、または具体的にミナミイセエビなどと書く必要がある」（三重県医療保健部・食品安全課・食品表示班 松田勝稔班長）

イセエビ科には、いくつもの種類がありますが、ブランドとしての「伊勢海老」を名乗ることができるのは1種類のみだということです。

また、ロブスターは、大きなハサミを持つ種類もありますが―。

「ハサミがあるもの、みなさんがよくイメージされるロブスター。ただしロブスターの中にはイセエビ類も含まれているので、それはハサミがない。（今回のは）ハサミのないロブスターだった」（三重県医療保健部・食品表示班 松田班長）

今回の問題が発覚したきっかけは、「外国産のロブスターを伊勢志摩産であるかのように販売している」という通報からでした。

「（去年）7月にそれを知って、7月に保健所に行きました。最初は餌場っていうかそこの漁場の餌場の色なのかなって思った。色が違う、ちょっと若干赤い。だけど調べていくうちに、これは、ちょっとやっぱり違うのかなって、思いだして、県外から来られた方とかあまり見慣れてない方でしたら、伊勢海老って書かれたら、伊勢海老として購入すると思う」（通報者）

通報者の代理人弁護士は、今回の問題による、三重・鳥羽のブランドへの影響を懸念します。

「三重県の地元で偽伊勢海老を売られているとなると、本物の伊勢海老を扱っている漁業者、レストランへの影響も非常に大きい。買い控えが一番心配。伊勢海老を目当てに県外からいらっしゃる方は多いと思うが、本物を求めてきているわけで」（通報者の代理人 村田正人弁護士)

「本当に伊勢海老なのか」という問い合わせも

そして、13日、県が状況を確認した結果は。

「確認した範囲では今のところ問題ない。誤解を招かないような消費さんの目線で消費者の思いが守られるように法律もあるのでそういうところを順守されてるかが必要」（三重県 消費生活センター班 山中秀彦班長）

外国産のロブスターを「伊勢海老」と販売していた他の店も「問題はなかった」としています。

ただ、この問題が発覚した後、伊勢志摩地域で伊勢海老を扱っている店の中には、「本当に伊勢海老なのか」という問い合わせもあるということです。