意見の衝突もすべて公開！ヒカルがビジネスの裏側を「あえて見せる」ことで生む圧倒的一体感【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】結果にこだわるけど、「過程」も見せて楽しませてくれる

視聴者と一緒に作り上げていく臨場感

結果にこだわる一方で、ヒカルさんはその「過程」も見せてくれます。

たとえば、新しくオープンする飲食店に関する動画では、試食会で出された料理に次々とダメ出しを行い、求めるクオリティに達していないとして開店を一時延期しましたが、結果的に予約が殺到するほどの大きな話題を呼びました。

また、大手通販企業とのコラボでは、社長に直接交渉し「まず自分のブランド商品を販売し、それが成功したらＣＭにも出演する」という提案を実現。わずか１カ月で商品の発売にこぎつけ、当日はサーバーが一時ダウンするほどの大成功となったのです。

これは、単に結果だけを見てももちろんすごいのですが、その裏で成功までにどんな議論や判断が行われ、どんな試行錯誤があったかをスタートの段階から見せることで、視聴者も一緒にヒカルさんの偉業を作り上げているような臨場感を味わわせてくれます。

失敗の可能性を隠さず過程を共有する姿勢は、他のクリエイターや経営者にはなかなかできないこと。僕も発信力がある立場なので、その難しさや怖さはよくわかります。ヒカルさんはそれを楽しみながら実践し、「過程」と「結果」で魅せているのです。

「過程」を見せられるのはすごい！

商品やサービスに対する意見の衝突

修正点や改善策といった過程を

すべて公開することで一体感を生み出す

