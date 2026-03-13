◆オープン戦 ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）

オリックス・山岡泰輔投手（３０）が、開幕ローテ争いに踏みとどまった。今季から先発再転向しているプロ１０年目右腕は、５回５安打２失点（自責１）、４奪三振と粘投。３回までは毎回先頭を出す苦しい投球となったが４、５回はいずれも３者凡退と尻上がりに調子を上げた。「やっぱり序盤の入り方が思い出せていない。どうしても中継ぎの時みたいに『１点をあげちゃいけない』とか『球数を使って』とかになるので、そこのタイミング、切り替えのところ（が課題）だった」と振り返った。

３回を投げ終えた後に、厚沢投手コーチから「２ストライクをつくっていこう。スミを狙いながらじゃなくて、変化球を確かめる感じじゃなくて、どんどん打たせた方がいい」と助言を受けた。「４回、５回はよかった。そこを続けたいというか、継続して初回から出せたら」。意識を変えたことが立ち直りにつながり、次回登板に向けての「学び」を得た。

最速は１４４キロにとどまったが「（出力面は）よくなってきていると思う」。岸田監督は「最後はしっかりゾーン勝負の意識を持ちながら、変化球を振らせることができていた。競争の中の一人としては変わらない」と、さらなるアピールに期待した。山岡自身も「そこを目指していく。準備していきたい」と改めて、開幕ローテ入りへ意欲を見せた。