東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんが１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。ＦＸ（外国為替証拠金取引）で巨額の損失を出したことを空かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでお笑いタレントの平野ノラが年末宝くじで４等１００万円が当選した直後に入院やケガでプラマイゼロになったという記事を紹介。

ここでＭＣの垣花正に「水谷さんはＦＸで最近、もうけが出たとネットニュースになったけど、返ってそれで不幸の兆候が？」と聞かれると「自分で（ＳＮＳで）発信するのが良くないのかな？ それまでは内緒で持ってたんですよ。それがマイナス２０００万円ぐらいになって。最近、それがプラス４５０万円くらいになったんですよ」と赤裸々に答えた水谷さん。

「で、ドヤって、Ｘで『５００万になりました！』みたいな投稿をしたら、次の次の日くらいにまたマイナス１０００万円くらいに戻っていて。そういう自分で調子こいた発言すると足下すくわれるなってのは、すごい経験してますね」と、しみじみ話すと「つい先週末に足下すくわれました」と続けていた。