エブリィでは先月、氷見市の山あいの神社で屋根に使われていた銅板が盗まれる被害が相次いでいることをお伝えしました。



さらに、富山市山田地域の神社でも被害が相次いでいることが分かり、地元の人たちは罰当たりな犯罪だと憤りをあらわにしています。



富山市山田小谷の神社では、屋根の銅板がはぎ取られた跡が残っています。



さらに、はぎ取れなかったのか、屋根には銅板の一部が無残な形で残っていました。





八幡宮の氏子総代 田口晋司さん「まさか、という気持ちで、あったですよ。罰当たりやちゃ、罰当たりますよ、うん」神社の氏子総代の田口晋司さんによりますと、被害が確認されたのは、先月中旬頃。当初は、風で屋根の銅板がはがれたのかと思いましたが、銅板が境内や周辺に落ちていなかったことから、盗まれたと判断しました。修理費用は400万円余り。神社の氏子らは警察に被害届を出し、防犯カメラを設置することに決めました。いっぽう、同じ富山市山田地域の赤目谷にある神社でも、屋根の銅板がはぎ取られ盗まれました。こちらも先月中旬頃に被害が確認されていて、山田地域では同じ時期に2つの神社が相次いで被害に遭ったとみられています。この2つの神社を管理する南砺市の髙瀬神社の藤井秀嗣宮司は、氷見市の神社などでの被害を受けて注意を呼びかけていた矢先の出来事で、「長年、氏子が守り継いできた神社の銅板が盗まれたことに心が痛く、腹立たしい」と話しています。銅は価格の高騰が続いていて、県内では神社の屋根の銅板が盗まれる被害が相次いでいます。氷見市では山あいにある神社で少なくとも3件の被害があり、警察は、転売目的の窃盗事件とみて捜査しています。