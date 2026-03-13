15の春、県立高校 一般入学試験の合格発表がきょう行われました。



昨年度から各高校での合格者の張り出しがなくなった中、富山市の学習塾には、インターネットで合格を確認した受験生が喜びの報告に訪れていました。



「受かったー！」



富山市の富山育英センター富山本部校には、志望校に合格した受験生たちが次々と報告に訪れました。



合格発表は、昨年度から各高校での受験番号貼り出しがなくなり、インターネットで確認することになっています。





「合格しました～」「合格」を確認したその瞬間は。「もう大号泣でした。これまでの努力がよみがえって、あきらめなくてよかったなと思って」「探究科学科に合格しました。本当にうれしい。最高ですよ、本当に」「（受験勉強で）寝る時間を結構削ったので、もうしばらくは遊びますね」会場には、高等専門学校や私立高校に合格した生徒たちも集まり、互いに進路を報告していました。県立高校全日制の一般入試は、推薦の内定者などを除いた5020人の募集に対して4471人が受験し、平均倍率は0.89倍で、去年に続き1倍を下回りました。欠員が生じた26校51学科の756人分は、2次選抜の出願を今月16日と17日に受け付け、19日に合格を発表します。