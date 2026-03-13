元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅 合体SP」（後6・50）に出演し、誕生日にまつわるエピソードを語った。

1月26日の誕生日で、還暦を迎えた一茂は、MCの「サバンナ」高橋茂雄から誕生日プレゼントをもらったことを報告。ルーキー時代に表紙を飾った漫画雑誌を額装した、世界で唯一の贈り物だった。一茂は「ありがとう」と高橋にお礼を言った。

すると、隣に座ったバイオリニスト高嶋ちさ子が「保留にさせてもらっていいですか？」と申し出た。誕生日プレゼントを用意するのを忘れたようで、「私としたことが、痛恨のミス。私の特技は、人の誕生日を忘れることなの」と打ち明けた。

高嶋の告白に、一茂も「俺も人の誕生日を忘れるから、誕生日プレゼントをもらったら、そのまま返す」と続いた。その説明を、一同は理解できない様子だった。

一茂は「内祝いみたいなやつだよ。もらった誕生日（プレゼント）は返さないよ。俺だって心のない男じゃないのよ」と釈明。「本当に申し訳ないんだけど、おふくろの誕生日、天国に行って5年後に知ったんだから。それくらいひどい男なんだから」とも話した。

番組で共演している坂上忍からは毎年、誕生日プレゼントをもらうという。「俺、覚えられないの分かっているから、その分も坂上君に返しちゃってる」。坂上の誕生日を覚えられないため、自分の誕生日プレゼントをもらった後すぐに、坂上へのプレゼントを贈るのだという。「誕生日って言ったら、誕生日にもらって、その人の誕生日に返すでしょう？俺、それできないの。自信がないの、全く。だから、もらった次の週に返しちゃう」と説明した。