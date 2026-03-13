イラン情勢の緊迫化を受けて県内でも今週、燃料価格の大幅引き上げが相次いでいます。



クリーニング店はアイロンや乾燥機の稼働に大量の灯油を使うため県内の店舗は先の見えない状況に頭を抱えています。吉田記者がお伝えします。



射水市の「いわつぼクリーニング」です。



アイロンや乾燥機などに使うボイラーは灯油が燃料です。



この店では月に1000リットル以上の灯油を使うとあって、燃料費の高騰は大きな打撃です。





岩坪忠男代表「本当に厳しい、今後どうなるだろうというのが、 一番、喫緊の問題」去年の初めごろと比べると灯油1リットルあたりの価格は15円ほど上がっています。さらに販売会社からは、あすから毎週、さらに価格が上がると案内が届いたといいます。燃料以外の資材価格の高騰も続いています。岩坪忠男代表「洗剤や、包装用の袋、プラスチックハンガーなど、今すぐではなくても調達の関係で徐々に上がってくると聞いています。4月から物価高で値上げをしようと告知をしていたところだが、そこにきて燃料の問題が来てどう対応していくか。なかなか我々だけでは吸収しきれない状況になっていくことを危惧している」冬物の衣類を片づける4月からは、クリーニング店にとって繁忙期です。このタイミングでの燃料費高騰に岩坪さんは頭を抱えています。岩坪忠男代表「経験のない状況なのでとにかく早く収束してくれることを願うばかりで、多少上がっても何とか調達して、客に迷惑がかからないように努めていきたい」きのうもお伝えしたように石油元売り各社は今週、大幅な値上げを行っています。政府は補助金の再開や石油の備蓄の放出を発表しています。影響がさらに広がらないことを願います。