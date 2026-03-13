事務所クビ→独立の人気コンビが明かした驚愕のギャラにスタジオ騒然「8本撮りで…」

3月12日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き「祝20年目 同期集結スペシャル」と題し、2007年デビューの芸人4組が語り合った。

“一番メンタルきつかったけど なんとか頑張った日”というテーマでは、人気コンビが今では考えられないような仕事について明かし…。

【映像】ダウンタウンの前で大スベりした見取り図リリーの乱心の様子

見取り図・盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢＆東ブクロ、ジャングルポケット・太田博久＆おたけ、ランジャタイ・国崎和也＆伊藤幸司という同期4組が、NGなしのトークを繰り広げた同企画。

“一番メンタルきつかったけど なんとか頑張った日”というテーマで、森田が「俺らそれで言うと…」と独立して最初の仕事を述懐した。

「松竹芸能をクビ同然で辞め、そのまま夜逃げのように上京した」というさらば青春の光。「キングオブコント決勝に行って、翌年に事務所を辞めて、東京でイチからやっていくと決めて、気がついたら水着のお姉ちゃんに…」と、最初の仕事がお色気番組への出演だったと振り返る。

その仕事が“8本撮り”だったことも明かされると、スタジオは爆笑に包まれた。

森田は「俺、これしに東京来たんちゃうで！と思って」と当時の心境を語り、東ブクロも「あれはきつかったよ」とうなずく。

さらに「ギャラもめっちゃ安かった」と続けた2人。「8本で5000円」という驚きの金額に、同期の仲間たちもあ然としていた。

森田は「この記憶は忘れたらアカンなと思った」としみじみ語った。