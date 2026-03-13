緊迫が続くイラン情勢の影響で高騰している原油価格。生活に欠かせないガソリン価格が跳ね上がっています。新潟市のガソリンスタンドでは1日で30円近く値上げ。燃料費の高騰はタクシー業界も直撃しています。



新潟市内のガソリンスタンドを見てみると…



リポート

「こちらの店舗は187円、180円台後半となっています」



レギュラー価格は軒並み180円台の表示が並びます。





生活に欠かせないガソリン。新潟市中央区のこちらのスタンドでは1リットルあたりの価格は183円。3月12日の1日だけで29円の値上げに踏み切りました。川崎商会 新潟中央インター給油所 小野秀樹所長「中東情勢の中で、通常とは異なる仕切りの改定がありまして。本当に今までで例を見ない上がり幅で、お客様に対して心苦しい部分はある」緊迫が続くイラン情勢。原油高騰による生活への影響は日に日に色濃くなっています。給油に訪れた人「65年間生きてるけどこれ初めてですね。入る分変わらないけど出る分ばっかいっぱい出てくから正直言ってきついです」「食費も高いですし、ガソリンも上がってますので、やっぱりいろいろやりくりして、考えながらやらなきゃいけないなっていうのは常々思っている」頭を悩ませていたのはこちらも。営業する上で必要不可欠なガソリン。運転手からは悲鳴が。個人タクシーの運転手「死活問題です。経費としての燃料費が上がってしまうので、利益はその分少なくなりますよね」こちらは新潟市東区のタクシー会社。燃料費を削減するため配車アプリを活用し送迎が効率的に回るよう取り組んでいるといいます。日の出交通 永島 裕人 取締役統括部長「タクシー運賃というのは会社で決められるものではなく国の認可制度になります、そのため運賃をすぐに変えることはできません」こうした事態を受け、高市総理はガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える激変緩和措置を実施する考えを示しています。日の出交通 永島 裕人 取締役統括部長「公共交通を支えるような事業者が安定して事業を展開できるように国には支援や価格安定策を期待しています」高騰するガソリン価格。イラン情勢の影響は日増しに私たちの生活に広がっています。