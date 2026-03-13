崎山蒼志が4月15日にリリースするニューアルバム『good life, good people』に原口沙輔と諭吉佳作/menが参加。さらに、6月12日に東京 Spotify O-EASTにて開催されるリリース記念ライブにも両名が出演する。

（関連：『呪術廻戦』の世界を彩る珠玉の名曲たち 原作完結を前に振り返るKing Gnu、Eveらアニメ主題歌の軌跡）

原口沙輔は新曲「ending routine feat.原口沙輔」のほか、「人生ゲーム」を本作のためにリミックスした「人生ゲーム album remix （prod.原口沙輔）」にも参加。さらに、諭吉佳作/menとは新曲「ghost feat.諭吉佳作/men」でのコラボレーションが実現した。

そのほか、すでに発表されている「人生ゲーム」（Mega Shinnosuke、紫 今）「悪魔」（高橋直希、冨樫マコト）、TVアニメ『SANDA』のエンディングテーマ「ダイアリー」（kabanagu＆yuigot（PASTASTA）、kosamega）や、TVアニメ『青のミブロ -芹沢暗殺編-』エンディングテーマ「泡沫」、また自身の原点でもある弾き語りなど全11曲が収録。ジャンルレスに自由に音楽を楽しむバラエティ豊かなアルバムとなっている。現在、Pre-Add／pre-Saveも行われている。

なお、6月12日に行われるアルバムリリース記念公演のチケットオフィシャル先行受付が本日20時より開始となった。

・崎山蒼志 コメント

沙輔さんの、幅広い音楽への関心と、自分の音楽を突き詰める姿勢に、僭越ながら常に感化され続けています。アルバムでもご一緒させて頂きました。有り難い…。はやく皆さんに届けたいです。ライブ当日も楽しみです。

諭吉さんの紡ぐメロディと言葉選びの虜です。むげん・という楽曲以来、またこうして制作できた事有り難く、嬉しく思います。ライブ当日も楽しみです！

・原口沙輔 コメント

崎山君とはもう長い付き合いになりますが、実は今の今まで一度も共作は無く、ライブでご一緒したり、編曲で入ったり、ご飯に行ったりの仲でした。今回ようやく一緒に作業できたのですが、お互いに中々忙しく、一日だけスケジュールを押さえスタジオに缶詰になったのでした。少ない時間でフレーズを出し合い一気に仕上げていくあの勢いは、今思い返せば中々に凄まじい瞬間だったのではないでしょうか。自分で言うのもですが。因みにその日崎山君はスタジオで、製作中のアルバム音源をいくつか聴かせてくれて、それにかなり感化されたのも覚えています。このアルバムに入る最高にイカした曲を作ろう、なんて思った気がします。同じマインドでRemixも仕上げました。改めてアルバムの完成、おめでとうございます。

・諭吉佳作/men コメント

崎山さんとの共作は2019年の「むげん・」以来ということで、時間が経つのは早いなとしみじみ思います。完成後の今思うと、そういった実感を伴う時間経過と重ね合わせて、もっと大きな、この世もしくはどこかで、消えるもの/残るものを追体験する曲になっている気がします。あらゆる時間を生きるみなさんとライブでお会いできることも楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）