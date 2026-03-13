ちいかわ×ALLIE、コラボ限定デザインの日焼け止めが数量限定で登場

日やけ止めブランドALLIEの「ジェルUV」「ノーファンデUV※01、03」から「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品が3月21日（土）より数量限定で発売される（※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと）。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

講談社から書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで発売中のほか、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

今回の対象商品はハチワレがデザインされた「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」、ちいかわがデザインされた「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」、うさぎがデザインされた「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03限定パッケージCK」。本体はもちろんのことパッケージにもちいかわたちが描かれたデザインとなっている。

限定商品のほか期間内に対象商品いずれか１点以上購入したレシートを応募ページからアップロードすると、合計600名に紫外線がチェックできるオリジナルUVキーホルダー（3種ランダム） が当たる「ALLIE×ちいかわコラボキャンペーン」も実施される。

