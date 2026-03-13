HIKE編集部の少年・青年向けマンガレーベル「コミックエラン」におけるWEB漫画3作品が2026年3月13日より連載開始された。各作品はLINEマンガ等で配信される。

【漫画】「コミックエラン」新連載3作

連載作品の1つが『ピリオドにうたえ』（著者：自家製）。大学生の吟崎七菜生（ぎんざき ななお）は、ある日突然、中学時代の同級生・章司音彩（しょうじ ねいろ）から曲作りを依頼される。

音彩はアイドルグループのいちメンバーとして活動しているが、1年後に卒業予定で、その時の卒業ソングを作って欲しいという。七菜生は作曲のプロでもアイドルに詳しいわけでもないので断るが、音彩の押しの強さに圧倒されて……。「アイドル」×「音楽」の魅力に触れる、短くも濃い1年が始まる。

2つ目の作品は『藍嵐のリオ』（著者：巳波カイ）。タイナ村で暮らす少年「リオ」は大魔法使いと村中から慕われる兄「リベトラ」をもつ。兄に比べて自分は魔法の才能がないと落ち込んでいたリオは、ある日一冊の魔法書と出会う。魔法書との出会いもつかぬ間、何者かに村が滅ぼされる事件が発生。

村を守るためリオを安全な場所へと避難させるリベトラに、離れたくないと泣くリオ。「本に選ばれたから大丈夫だ」と言い残しリベトラとリオは離れ離れに……。不思議な本、滅ぼされた村、兄の目的など、少年リオをめぐるハイファンタジーがここにはじまる。

3つ目の作品は『ギャルゲーフラグクラッシュ』（著者：由津）。限界オタクのOL、影宮司希（かげみや しき）。同じくオタクの兄から借りたVRギャルゲーを起動しゲームを楽しんでいたなか、ゲームの説明書に気を取られていた影宮は背後から忍び寄るゲームの異変に気が付かなかった。いざプレイしようと目をあけたらゲームの世界へトリップしてしまいーー。

正規の主人公と攻略対象の女子たちの恋の案内人となり、見事全フラグ回収すれば無事ゲームから出られるはず。しかしルートを進行していけばいくほど、攻略対象の矢印がこちらに向いていて。しかも正規の主人公も影宮の事が好きみたいで……。

『ピリオドにうたえ』『藍嵐のリオ』はLINEマンガにて独占先行配信、『ギャルゲーフラグクラッシュ』は各電子書籍サイトにて配信される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）