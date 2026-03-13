伊藤園は11日、「お～いお茶くん」の公式Xを更新。侍ジャパンの大谷翔平（31）がモデルに起用されたボトルを巡って、ドミニカ共和国代表のスーパースターによる粋な行動に感謝の言葉を述べた。

注目を集めたのは、WBC試合後に行われたフェルナンド・タティス・ジュニア （27）の会見の様子だ。今大会、同じドミニカ代表のフアン・ソト（27）や、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア（26）が、会見場に置かれた「大谷ボトル」を、茶目っ気たっぷりにテーブルの下に隠す姿が大きな話題になっていた。しかし、この日のタティスは、報道陣に商品を掲げ、「（オファーの）電話待っているよ」と、笑顔でアピールしてみせた。

このラブコールに対し、お～いお茶くんは、「ありがとうございます！ 世界でも日本のお茶を楽しんでもらえたらうれしいです」と、喜びのコメントをつづった。

【画像】タティスの行動に感謝するお～いお茶くん（画像はお～いお茶くん公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ソトとゲレーロJr.の前振りからのこんなの笑うに決まってるだろwww」「流石はタティス男前」「タティスjrの限定パッケージがあったらケースで買います」「和んだわ」「これはもう契約待ったなしでは！！！」といったコメントが寄せられている。