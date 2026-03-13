『King & Princeとうちあげ花火2025』に密着！新シングル「Waltz for Lily」特典映像のティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが3月25日に18枚目シングル「「Waltz for Lily」をリリース。本作の初回限定盤Bに収録される特典映像「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」のティザー映像がKing & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■『King & Princeとうちあげ花火2025』に密着

「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」は、2025年11月に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたイベント『King & Princeとうちあげ花火2025』に密着した映像

King & Princeの楽曲にのせて約1万3,000発の花火をダイナミックに打ち上げたイベントの一部始終や、イベント裏側でのメンバーのオフショットが収められている。

最新シングル「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川 愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌。大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングに仕上がっている。

■リリース情報

2026.03.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Waltz for Lily」

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

