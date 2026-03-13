本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (13日大引け後 発表分)
※3月25日、東証グロース市場に上場予定のベーシック <519A> [東証Ｇ]、ジェイファーマ <520A> [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。
●ベーシック <519A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月25日
事業内容：ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を
起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と
生産性向上を支援
公開価格：870円
仮条件：830円～870円
想定発行価格：985円
上場時発行済み株式数：590万3895株
公募：90万株
売り出し：98万3000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限28万2000株
ブックビルディング期間：3月6日～12日
公開価格決定日：3月13日
申込期間：3月16日～19日
払込日：3月24日
主幹事：岡三証券
●ジェイファーマ <520A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月25日
事業内容：SLCトランスポーターをターゲットとした医薬品開発
公開価格：880円
仮条件：840円～900円
想定発行価格：920円
上場時発行済み株式数：1782万9610株
公募：324万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限48万6000株
ブックビルディング期間：3月6日～12日
公開価格決定日：3月13日
申込期間：3月16日～19日
払込日：3月24日
主幹事：ＳＢＩ証券
[2026年3月13日]
