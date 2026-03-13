

※3月25日、東証グロース市場に上場予定のベーシック <519A> [東証Ｇ]、ジェイファーマ <520A> [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。



●ベーシック <519A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月25日



事業内容：ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を

起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と

生産性向上を支援



公開価格：870円

仮条件：830円～870円

想定発行価格：985円



上場時発行済み株式数：590万3895株

公募：90万株

売り出し：98万3000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限28万2000株

ブックビルディング期間：3月6日～12日

公開価格決定日：3月13日

申込期間：3月16日～19日

払込日：3月24日



主幹事：岡三証券



●ジェイファーマ <520A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月25日



事業内容：SLCトランスポーターをターゲットとした医薬品開発



公開価格：880円

仮条件：840円～900円

想定発行価格：920円



上場時発行済み株式数：1782万9610株

公募：324万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限48万6000株

ブックビルディング期間：3月6日～12日

公開価格決定日：3月13日

申込期間：3月16日～19日

払込日：3月24日



主幹事：ＳＢＩ証券



[2026年3月13日]





