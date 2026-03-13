※3月25日、東証グロース市場に上場予定のベーシック <519A> [東証Ｇ]、ジェイファーマ <520A> [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。

●ベーシック <519A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月25日

　事業内容：ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を
　　　　　　起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と
　　　　　　生産性向上を支援

　公開価格：870円
　仮条件：830円～870円
　想定発行価格：985円

　上場時発行済み株式数：590万3895株
　公募：90万株
　売り出し：98万3000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限28万2000株
　ブックビルディング期間：3月6日～12日
　公開価格決定日：3月13日
　申込期間：3月16日～19日
　払込日：3月24日

　主幹事：岡三証券

●ジェイファーマ <520A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月25日

　事業内容：SLCトランスポーターをターゲットとした医薬品開発

　公開価格：880円
　仮条件：840円～900円
　想定発行価格：920円

　上場時発行済み株式数：1782万9610株
　公募：324万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限48万6000株
　ブックビルディング期間：3月6日～12日
　公開価格決定日：3月13日
　申込期間：3月16日～19日
　払込日：3月24日

　主幹事：ＳＢＩ証券

[2026年3月13日]


株探ニュース