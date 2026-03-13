

3月13日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



日本カーバイド工業 <4064> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/13発表

毎年9月末と3月末時点で100株以上を保有する株主に、500円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。26年9月末から開始。



■拡充／変更 ―――――――――――



焼肉坂井ホールディングス <2694> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/13発表

割引券、株主優待券、特別株主優待券、長期継続保有優待の贈呈基準と贈呈内容を変更。



イントランス <3237> [東証Ｇ] 決算月【3月】 3/13発表

新たな会員サービス「INTRANCE Members」を導入。従来は年間1万円相当のデジタルポイントを贈呈していたが、新制度では入会・議決権行使・継続保有の各条件を満たした場合でも最大6500円相当の付与となる。また、ホテル優待宿泊割引券も廃止。



日本製麻 <3306> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/13発表

保有株数1000株以上の区分を新設し、1万円相当の自社製品（従来は3000円相当）を贈呈する。また、期間限定の優待として、26年3月末、同年9月末、27年3月末時点で3000株以上を保有する株主に対し、2万円相当のデジタルギフトを追加で贈呈する。



バリューゴルフ <3931> [東証Ｇ] 決算月【1月】 3/13発表

優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更。また、ゴルフショップ割引券はポイントも選択可能となる。



マースグループホールディングス <6419> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/13発表

500株以上を保有する株主に自社運営施設で利用できる割引券を追加で贈呈する。また、継続保有期間3年以上の区分を新設。さらに9月末基準日を追加し、1000株以上保有株主にオリジナルカレンダーを贈呈する。



株探ニュース

