県は、計画を進めるスポーツ・コンベンションセンターについて、高い専門性を持つ事業者が、設計や発注などを管理する「コンストラクション・マネジメント方式」の導入を目指しています。来月上旬から、事業者の公募を始めるということです。



県は鹿児島港本港区にスポーツ・コンベンションセンターを整備する計画を進めています。





2月、設計の事業者を決める公開プレゼンテーションが行われ「梓設計・SUEP・東条設計」の共同企業体が事業者に決まりました。県は、高い専門性を持つ事業者が発注者側に立ち、設計や発注などの工程を管理する「コンストラクション・マネジメント方式」＝「CM方式」の導入を目指しています。導入することで、建設費の抑制が期待されるということです。13日に開かれた県議会の文教観光委員会で、4月上旬にCM事業者の公募を行い、5月下旬に選定することが明らかになりました。6月上旬から業務委託する予定だということです。（県スポーツコンベンションセンター整備課・西博夫課長）「CM業務は、設計業務の初期段階、具体的には基本設計の最初の段階で、設計の大きな枠。CM事業者に、コスト抑制の観点から「このようにした方がいいのではないか」という提案を受けながら設計を進めていくことで、より大きなコスト抑制が図られる」県は、今年度の一般会計当初予算案にCM事業者の選定にかかる費用として、約26万円を計上しています。なお、委託料として、約9900万円を見込んでいるということです。