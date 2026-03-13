大村市の向陽高校で13日、調理科の生徒たちが「日本料理」をつくり、家族に振るまいました。

（生徒）

「タケノコとご飯を入れて…。いい感じ」

仲間と協力しながら真剣な表情で料理を作るのは、大村市の向陽高校調理科1年生の35人です。

生徒たちはこの1年「日本料理」について学び、食材の知識を深めて調理する技術を磨いてきました。

集大成となるこの発表会では、旬の県産食材で「春の松花堂弁当」を作りました。

（生徒）

「春っぽさを出すために、菜の花を入れる」

（生徒）

「鮭と青じその混ぜご飯です。飛ぶほどおいしいです」

焼き物や揚げ物、ご飯などを2時間半をかけて調理し「見た目の美しさ」や「味」、「調理技術」などを総合的に競います。

家族が招待されているこの発表会。

出来上がった松花堂弁当を食べてもらいました。

（保護者）

「家では教えない盛り付けが目にとまって、目でも楽しませてもらっている。

味もおいしくて感心するばかり」

（生徒）

「親に一年間、頑張って学んできたことを見せたい、感謝の気持ちを伝えたいと思って作った。(喜んでくれて)うれしい」

プロの料理人を目指す生徒たちは今後、西洋料理や中華料理を学ぶということです。