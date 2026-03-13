叔父に懲役８年の判決…裁判の中で語ったことは

大阪府八尾市の住宅でコンクリート詰めにされた女の子の遺体が見つかった事件で、傷害致死の罪などに問われた叔父に懲役８年の判決が言い渡されました。

【写真を見る】飯森憲幸被告（４２）

叔父が裁判の中で語ったこととは。

そして事件発覚まで約１８年、所在がわからなくなっていたという女の子。このような「居所不明児童」への対策とは。

当時６歳のめいを暴行死させ…遺体をコンクリート詰めにして遺棄

判決によりますと、飯森憲幸被告（４２）は約２０年前、同居していためいで当時６歳の岩本玲奈さんに暴行を加えて死亡させ、コンクリート詰めにした遺体を八尾市内の住宅に遺棄しました。

玲奈さんは、２０００年に八尾市で生まれ、母親＝飯森被告の異母姉や祖父＝被告の父親らと暮らしていましたが、玲奈さんが４歳だった頃、異母姉が家を出ます。その後、祖父から押し付けられるような形で２００６年に飯森被告が引き取りました。

お供え物を食べたことに腹を立て暴行か…「いろいろと入り組んで爆発」

そのわずか３か月後、飯森被告は玲奈さんが仏壇のお供え物を食べたことに腹を立て、暴行をくわえました。

（飯森憲幸被告）「玲奈を学校に行かせる準備のストレスや、祖母や母親のことで、思いがいろいろと入り組んで爆発した」

「わき腹を強い力で蹴りつけるなど非情」と指摘した一方「暴行は衝動的な部類」 懲役８年の判決

検察側は懲役１２年を求刑しましたが、弁護側は、家族から玲奈さんの育児を押し付けられた側面があり突発的に起きた事件だ、などとして懲役４年以下が妥当と主張しました。

飯森被告は最終陳述で「罪をつぐない、玲奈のことを思い、忘れず生きていきたいと思っています」と述べました。

３月１３日の判決で大阪地裁は「わき腹を強い力で蹴りつけて内臓をつぶれさせ、体内に多量の出血を生じさせたなどという非情なもの」とする一方で、「暴行は衝動的な部類に含まれる」などとして、飯森被告に懲役８年を言い渡しました。

玲奈さんは事件発覚まで“約１８年”所在がわからず…「居所不明児童」とは

玲奈さんは、被告の父親の申し出により住民票が削除されていたため、事件発覚まで約１８年、所在がわからなくなっていることに誰も気づけませんでした。

玲奈さんのように所在が分からなくなった子どもを「居所不明児童（きょしょふめいじどう）」といいますが、２０２４年度の国の調査で居所不明児童が全国に７４人いることが判明しました。

「待ちの姿勢ではなく、支援の側からの積極的な働きかけ」

居所不明児童の問題に詳しい専門家は…

（ジャーナリスト 石川結貴さん）「消えない前の段階で消させないようにする。待ちの姿勢ではなく、支援の側から積極的に働きかけて、出向くとか、手続きを簡素化して、誰でも簡単に手続きできるようにする取り組みは非常に大切かと思います」