現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が13日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ホームベースの真後ろに立って打撃練習する、伝説の正面打ちをバットを持って初公開した。

バッターボックスに立って打撃練習をするのは当たり前。落合氏が現役時代に打撃フォームを強制するために行ったのが、伝説の正面打ちだ。室内練習場などにこもり報道陣の取材、撮影はシャットアウトして行われただけに、詳しい内容はこれまで明かされていなかった。

「キャッチャーのところに、ベースをまたいでくるボールを自分の正面に来るように立ってバッティング練習する、平たく言えばそういうことだね。真っすぐなボールはとてもじゃないけどできない。来るボールを（マシンの）方向へ（真っすぐ）打ち返すっていうだけのことだよ」

ピッチングマシンの球種はカーブ限定とはいえ、空振りすれば体に直撃するが、落合氏は「1球も当てたことがない。何年もやったけど1回もない。ちょっとやってみろとやらせたヤツはみんな体に当ててやめている。“よくこんな危ないことできるな”って」と、笑った。

そんな危険な打撃練習をした理由は、バットを構えてバックスイングしたときに、右肘が他の選手よりも後ろに入ってしまう癖があったからだった。

「（右肘が）外に入ると、バットを振ってくるときに、左の肩を開かないとバットの通る道がない。これを矯正するためにやった練習。右肘が入らない人はやる必要がない。それを簡単にやるためには、手を動かして肩をそのまんまにしておけば右肘は入らないんだっていうところにたどり着いた。それが神主打法ってやつ」

神主打法は右肘の癖を矯正するために誕生した構えだった。