朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９」（２０日、ＩＧアリーナ）で対戦予定だった“アウトローのカリスマ”瓜田純士と関東最大級ギャング集団元最高幹部の内藤裕の試合が中止となったことが１３日、明らかとなった。朝倉が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表した。

大会を巡っては格闘技系ＹｏｕＴｕｂｅｒのジョビンのチャンネルで未公開だったオーディション内容のネタバレがあり、内藤が関わっていたことで波紋が広がっていた。ジョビン、内藤に対してＢＤ側から損害賠償３０００万円が請求され、対戦カード発表の際には朝倉から内藤が今回限りで出禁、ＢＤラストマッチとなることが明かされていた。その後にさらに萩原裕介−田中雄士の中止を発表前に自身のインスタグラムでネタバレしたという。

瓜田とともに登場した朝倉は「また残念なお知らせなんですけど、内藤裕さんがジョビンさんと一緒にネタバレをしてしまったと。それが２回目だったんですよ。で、もうこれはさすがにヤバいぞということで弁護士を使って３０００万請求という話になった。で、今回もうラスト試合でこの人危険なんで、２度とＢＤには出れませんよということだったんですけど、何と昨日また萩原さんと田中雄士さんの試合が中止になっていうことをまたネタバレしまして。これはさすがにもう試合がなくなることが１番彼に効くんじゃないかということで、瓜田さんから申し出があり、中止にしてくれても構わないということで、今回中止にすることに決めました」と説明した。

瓜田も「今回、内藤に対しての俺の因縁みたいなもので若者たちが活躍してる今のＢＤで俺たちみたいなジジイ同士の個人的な因縁で始まるような流れで試合を組むのはどうかなという中で、それでもやるからにはマジで取り組んで、納得させられる試合にしなきゃならんと調整してきた中で悔しいんだけど、奴がネタバレを再三やっているところにそれでも試合させちゃうの？っていうのはＤＭも結構きてたし、さすがに俺の試合をとばしてでもあいつに分からせた方がいい。あいつと因縁はあるけど、やっぱり分からせるべきだなと」と、語った。瓜田は「なんでわかんないの？常識が欠損してるんだよね」と憤り、朝倉も「内藤さんからすると、メリットなくやってるじゃないですか？あの人。だからたまにいるじゃないですか、めちゃくちゃ口軽くて、希少性のある話題を教えてあげて優越感に浸る人。そっちのタイプだと思う。本当にこれ以上関わってもね」と、断じた。