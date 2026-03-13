º´µ×´Ö¼ëè½¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡ÂæÏÑ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡ÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¡Ê13Æü¡¦ÂæÏÑ¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡á6720¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î141¤Ç5°Ì¤«¤éÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Æü¼ó°Ì¤Î¥Ì¥Ã¥¯¡¦¥¹¥«¥Ñ¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬3ÂÇº¹¤Î2°Ì¡£
¡¡¶âÂô»ÖÆà¡¢µÈÂôÍ®·î¡¢Äá²¬²ÌÎø¤é4¿Í¤¬ÄÌ»»1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î3°Ì¤ÇÄÉ¤¦¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î9°Ì¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï30°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£10¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤Î55¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¡Ê½Ð¾ì107Áª¼ê¡á¥¢¥Þ2¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹16.0ÅÙ¡¢ÅìËÌÅì¤ÎÉ÷10.0¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°1408¿Í¡Ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë