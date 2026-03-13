大谷がライブBPに登板…4イニング想定で安打性2本、7K

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、マーリンズの本拠地ローンデポパークで実戦形式の投球練習「ライブBP」を行った。4イニング想定で59球、安打性2本、7奪三振をマーク。対戦したナインの“反応”にファンは爆笑。「悔しがり方がかわいい」などとSNS上で話題となっている。

衝撃の59球だった。打者7人と対戦した4イニング目、まずは坂本誠志郎捕手のバットを粉砕。さらに続く森下翔太外野手に対しては自慢のスイーパーで空を斬らせた。あまりのキレに腰が砕けた森下は、そのまま右打席内に大の字になって倒れ込んだ。「わぁエグい……なんなんだろう」と思わず声をあげた。

森下はライブBP後も悔しさが止まらず。すると大谷が笑顔で近づき、両肩を抱えて“慰める”場面もあった。

ファンが注目したのは、森下が倒れ込む姿だった。「森下の悔しがり方がかわいい」「森下翔太めっちゃ悔しがってるのぐうかわ」「森下wwwww」「ほんま可愛い笑」「いい経験できてるねー」「もりしー赤ちゃんすぎるw」「いい経験できてる」「森下のキャラ（爆笑）」「ズッコケテルwww」といった声が上がった。

2022年ドラフト1位で阪神に入団し、タイガースの主砲として着実に実績を積み上げてきた。今回のWBCではスタメン出場は少なく、6打数1安打にとどまっている。負けたら終わりの決勝ラウンドで、自慢の勝負強さを発揮できるか。（Full-Count編集部）