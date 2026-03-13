【動画公開】紗倉まなインタビュー　妊娠・出産をテーマに小説を書くにあたって「考えたこと」

妊娠・出産はずっと自分の中にあったテーマ

AV女優であり、小説家。唯一無二の兼業作家・紗倉まなが、２月12日に10冊目となる著書『あの子のかわり』（河出書房新社）を上梓した。描いているのは“妊娠と出産”。メイクアップアーティストである主人公の由良が、親友・有里奈の妊娠を機に、自分でも正体の分からない狂気のような葛藤に振り回され始めるというストーリーだ。

「AVの仕事をしていると、良くも悪くも興味本位で結婚や子供のことを聞かれます。『AV女優が産むって大変じゃないですか？』といった答えに迷う問いです。そういったことが重なると『私にも母になる日がくるのかな』と、20代の頃から嫌でもうっすら意識し始めるようになりました。

30代になると、周りが出産ラッシュに入り、友達からも『産む気があるなら早いほうがいいよ』などと勧められ、“妊娠可能年齢までのカウントダウン”をより一層意識させられる。

私は４年前に保護犬を飼い始めたこともあって、“疑似子育て”を介して育てることの大変さをよりリアルに考えるようにもなりました。もちろん、人間と動物が違うということは承知しています。

ただ、さまざまに形を変えながらも妊娠・出産というテーマはずっと私の中にあるのだなと、改めて今後の生き方を考えるきっかけになりましたね。だから主人公・由良の葛藤は、私の葛藤をなるべく取りこぼさないように反映したところがあります。もちろん、私は由良みたいな暴走キャラじゃないですが……」

物語の中で、由良は子供は産まないと思っていた親友の突然の妊娠をきっかけに、自分の中に芽生えた思わぬ感情をコントロールできなくなり、暴走する。自分は本当は産みたいのか、産みたくないのか……。

「今って選択肢があるだけに、余計に悩むんですよね。こう言うと『贅沢だ』って叩かれそうですが、自由であるようで旧来的な圧も感じます。楽な選択肢なんて、結局のところない」

産むという選択はしないと思う

今回、このテーマを取り上げるにあたって、紗倉は妊娠・出産について綿密な取材、情報収集をおこなったという。

「いかんせん私が経験していないので、できるだけたくさんの人に話を聞きたいと思いました。たまたまマネージャーがママ友コミュニティに強かったので、たくさんの人にアンケートをお願いして答えてもらったんです。

ひと口に妊娠・出産と言っても、みんながそれぞれに違う経験をしていて勉強になりました。例えば悪阻一つとっても、苦しまされた人もいれば、まったくなかったという人もいて。出産・妊娠の経験を書くのであればその部分は『（情報を）偏らせたくない』という思いを持って書きました」

10代でこの業界に足を踏み入れ、来月には33歳になる紗倉。自身も妊娠や出産を意識する時期にさしかかってきたが、どう考えているのだろうか。

「今は……、この職業とは関係なく自分は産む選択をしないだろうな、と思います。人生100年時代と言われている中で、これから100年生きるかもしれない１人の人間を産むという、そのスケールの大きさに狼狽えてしまう。自分のことだけで手いっぱいな由良と同じで、キャパオーバーになりそうだと思ってしまうんです」

男性を置き去りにしたくない

物語に登場する人物で、紗倉がとくにこだわったのが“主人公の夫”だ。とにかく事を荒立てるのが嫌いで、暴走しがちな由良を、「ポップにいこうよ」という独特の言い方で常に現実に引き戻す。

「読むと『なんだコイツ？』と思うかもしれませんが、この夫婦関係は私の理想でもある。私もちょっと似ているところがあるんですけど、由良のように強迫観念にとりつかれて暴走しがちな人の隣には、こんなパートナーがいてくれたらホッとするな、と。

『ポップにいこうよ』というセリフは、由良とうまくやっていくための夫なりの日常の処世術として書きました。私も、母がまくし立てたりするときの厳しい口調が好きではなかったので、『マイ・メロディみたいな口調で言って』とお願いして、アニメまで観させたんです（笑）。こじれやすい家族関係も、言い方次第で何とか保てるのではないかという一縷の望みのようなもので──。それを由良の夫は、『ポップ』の一言で律儀に守ろうとしている。一種、憧れの夫婦関係として描いたんです」

この“ポップ夫”キャラが生まれた背景には、「男性にも我が事のように捉えてほしい、置き去りにしたくない」という思いもあったと振り返る。

「妊娠、出産はたしかに女性のほうが多大な負担を背負うと思います。それだけに『私たちの思いを尊重して』という気持ちはあるけど、そこで『どうせ男性には分からないでしょ』と突き放したくはなかった。

女性同士だと、ずっと親友だったのに妊娠や出産を機に急に疎遠になったり、かと思えば子供が手を離れたらまた仲良しに戻ったりする。それぐらい感情が揺らぐものなんです。男性からすると不思議に思うかもしれませんが、これが“産む性”である女性というものなんだと知ってほしかったのもあります」

【後編】では紗倉が「AVは絶対に本職」としながらも、小説を書き続ける理由などについて語っている。

またYouTube動画でも実際のインタビューの様子や、記事に収録できなかったウラ話を公開している。

取材・文：奈々子