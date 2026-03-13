こういうの欲しかったーーーッ！！【セリア】好みにアレンジ♡「推し活キーホルダー」

100円ショップの【セリア】では、推し活に使えるグッズが多数揃っている様子。ぬいぐるみ、アクスタ、写真、うちわなど、お気に入りのグッズをアレンジできるさまざまな商品が見つかるようです。今回は、“推し”をバッグに付けてお出かけできる「推し活キーホルダー」をピックアップ。自分好みにアレンジできるグッズを、セリアで探してみてください。

可愛すぎ！ ハート型のバインダーキーホルダー

推しのシールや切り抜きを貼って持ち歩けるのがこちらの「バインダー アルバムキーホルダー ハート」です。3枚のハート型になったアクリルプレートが重なっている仕様で、@ftn_picsレポーターともさん曰く、「3ページの両面に好きなだけ推しを貼ることができます」とのこと。キーホルダーとして持ち歩け、いつでもアルバムのように推しを眺められるのもうれしいポイントです。約5.5 × 5cmのサイズで、自分好みのデコレーションを考えるだけでワクワクしそう。価格は\110（税込）です。

小さいアクスタを入れられる

こちらの「シャカシャカ お菓子風フレームキーホルダー」は、レポーターともさんによると「3層構造になっていて、真ん中に推しのアクリルスタンドなどを入れて持ち運べます」とのこと。推しと一緒にビーズやストーンといった、デコレーションパーツを入れても良さそう。厚みは3mm程度。価格は\110（税込）です。

推しがアイスキャンディーに！？

アイスキャンディーのようなデザインが可愛いこちらは、「スライダーケース アイスキャンディー アクキー・アクスタ用」です。約16cm × 5cmの大きめサイズで、柔らかい素材なのでアクキーやアクスタも収納可能。レポーターともさん曰く、「シールやカードはもちろん、高さ8.5cmまでのアクリルホルダーも入ります」とのこと。スライダー開閉で、入れ替えしやすいのも魅力。推しを可愛く持ち歩きたい人、映え写真を撮りたい人にぴったりかも。価格は\110（税込）。

カプセルトイのイラストが可愛いケース

レポーターともさんが「立体的に見えるところがお気に入り」とコメントしているのは、「カプセルトイカバー カプセルトイ柄」です。収納部分のサイズが、約12cm × 7cmのクリアケース型キーホルダーで、大きめの推しグッズを1つ入れるのも良し、小さなグッズをたくさん詰め込むのも良し、いろいろな使い方ができそうです。レポーターともさん曰く、「前面のイラストに隠れないように推しグッズを入れるのがポイント」なのだとか。価格は\110（税込）です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

