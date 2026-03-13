Ayumu Imazu、約4年ぶりの2ndアルバム『CLASSIC』5・13発売決定「心から好きだと胸を張って世に出せる10曲」
シンガー・ソングライターAyumu Imazuの約4年ぶりとなる2ndアルバム『CLASSIC』が5月13日に発売されることが決定した。
【画像】期待大！Ayumu Imazu『CLASSIC』ジャケット 3種
音楽番組『EIGHT-JAM』の“2025年マイベスト10ダンス編”で全選定者一致でトップ10入りを果たし、昨年『Forbes JAPAN 30 UNDER 30（ENTERTAINMENT & SPORTS）』にも選出されたAyumu Imazu。2月には、日高光啓（SKY-HI）が代表取締役社長を務めるBMSGとパートナーシップを締結したことを発表した。
新作には、「Jeep AVENGER 4xe HYBRID」のCMソングにも起用された「Bassline」をはじめ、MONJOE、Taka Perry、Boy Blueなど新進気鋭のプロデューサー陣が参加した楽曲を収録。次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuを存分に感じられるすべて新曲の10曲を収録する。
初回限定盤、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の3種がラインナップされ、初回限定盤には、昨年11月に東京・東京国際フォーラムで開催されソールドアウトとなったワンマンライブ『Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -』の映像を全18曲、フルサイズ126分をオーディオコメンタリー付きでDVDに収録。さらに全60ページの撮り下ろしフォトブックも付属する。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤にはCD+Blu-rayに加えて『CLASSIC』オリジナルTシャツ、ステッカーセットがA4サイズBOXに同梱される。
また、早期予約特典としてアルバムリリース記念イベント『Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party』に参加できるキャンペーンの実施も決定している。
■Ayumu Imazu コメント
2ndアルバム『CLASSIC』がついにリリースされます。
6年間活動してきた中で、ようやく“Ayumu Imazu”という自分の軸がはっきりと見えてきたと感じています。
このアルバムを完成させるために、本気で自分と向き合ってきました。
曲を作っては迷い、葛藤を繰り返しながら、心から好きだと胸を張って世に出せる10曲が生まれました。
そうして完成したのが、この『CLASSIC』です。
流行の移り変わりが早い時代の中で、それでも色褪せない“新しいCLASSIC”を作りました。
進化したAyumu Imazuを、ぜひこのアルバムの全曲から感じてもらえたら嬉しいです。
