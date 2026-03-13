キングコング・西野亮廣、「絶対NGな子どものお金教育」など6テーマで熱血授業 飛び出す名言に感嘆
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、15日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。「学校では教えてくれない“夢とお金”の熱血授業」第2弾を送る。
【番組カット】キングコング西野の熱血授業を受講した石田純一＆壱成親子
ビジネス書累計発行部数100万部超、全国各地から講演依頼が殺到する西野が、世代・業界を問わずありとあらゆる悩みに答える大好評企画「夢とお金の熱血授業」。今回その授業を受けるのは、ラーメン店を経営する24歳、就活中の23歳、子ども食堂を経営したい21歳大学生。そして、前回の西野の熱血授業に感動した石田純一が、息子・いしだ壱成を連れて再受講する。
今回のテーマは6つ。「年代別の強みと、20代が今すべきこと」、「明日からできる給料の上げ方」、「日本人が知らない資金の集め方」、「正しい人材育成法」、「永続できる支援活動の考え方」、そして「絶対NGな子どものお金教育」。夢を追う若者3人と石田純一＆壱成親子、スタジオレギュラーの澤部佑が抱える“夢とお金”のお悩みに一つ一つ答えていく。
まず飛び出した「もし西野さんが今20代に戻ったら、何にお金と時間をかけますか？」の問いをきっかけに、西野は「各世代で武器になるものが変わる」と語り出す。「給料を上げる方法が知りたい」のお悩みには、ズバリ「“給料”と“頑張り”はまったく関係がない」と現状を一刀両断し、会社にとって必要な人材になるためのステップを明かす。
「成果物に必要なのは質だけど、成長に必要なのは量」「お金は“問題を解決した量”である」「事業として成り立たないGIVEだけのボランティアは続かない。持たなきゃいけないのはTAKEを設計するマインド」…飛び出す名言の数々に、生徒たちからもため息がもれる。
