King ＆ Prince、新曲「Waltz for Lily」収録 昨年開催の花火イベントのティザー公開
King ＆ Princeが25日に発売する18枚目のシングル「Waltz for Lily【初回限定盤B】」に収録される、「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」のティザー映像がKing ＆ Prince YouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」ティザー
公開された映像は、昨年11月にZOZOマリンスタジアムで開催されたイベント「King ＆ Princeとうちあげ花火2025」に密着した特典映像のティザー。King ＆ Princeの楽曲にのせて約1万3000発の花火をダイナミックに打ち上げたイベントの一部始終や、イベント裏側でのメンバーのオフショットが収められている。
ビハインド映像の全編は、「Waltz for Lily」【初回限定盤B】の特典Blu-ray、DVDに収録される。
最新シングル「Waltz for Lily」は、27日公開の永瀬廉×吉川愛によるW主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚（はかな）くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King ＆ Princeの新境地とも言える美しいラブソングとなっている。
【動画】「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」ティザー
公開された映像は、昨年11月にZOZOマリンスタジアムで開催されたイベント「King ＆ Princeとうちあげ花火2025」に密着した特典映像のティザー。King ＆ Princeの楽曲にのせて約1万3000発の花火をダイナミックに打ち上げたイベントの一部始終や、イベント裏側でのメンバーのオフショットが収められている。
最新シングル「Waltz for Lily」は、27日公開の永瀬廉×吉川愛によるW主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚（はかな）くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King ＆ Princeの新境地とも言える美しいラブソングとなっている。