巨人は１３日、東京ドーム開催試合で昨年に引き続き、場内限定で生配信する音声コンテンツ「ビバ・ラ・ジオ」を開催すると発表した。複数回を予定しており、そのうち３回はニッポン放送「ショウアップナイター」とのコラボレーション企画となる。

初回は５月２７日のソフトバンク戦で、ボーイズグループ「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」から西山智樹と前田大輔をパーソナリティーに迎えて配信。２人は始球式にも登場する。

【コメント】

前田大輔

「幼稚園の年長から高校卒業までの１３年間野球をやってきて、始球式をすることは僕の１つの夢だったので、その夢が叶って夢のようです！！ さらに、東京ドームというアーティストとしても憧れる大きな舞台に立つことができるなんて本当にうれしい気持ちです！一球入魂で投げさせていただきます」

西山智樹

「前田大輔の投球に全てはかかっていますが、どんなボールが来ようとも必ずキャッチしてこの貴重な機会をものにして見せます。やったるぜ東京ドーム！」

２８日のソフトバンク戦は、漫才コンビ「ナイツ」の塙宣之と土屋伸之がパーソナリティーを務める。音声コンテンツは来場者全員が視聴可能。アプリのインストールは不要で、会場でのイヤホン及び電源の貸し出しはなし。

■チケット販売スケジュール

４月７日（火）正午〜順次先行販売

４月１８日（土）午前１１時〜一般販売