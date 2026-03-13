“春の足音”赤ちゃんヤギ誕生　上野公園あすから“桜祭り”　一方沖縄では“ひょう”SNS「AIじゃないの?」

13日未明、沖縄の空から降ってきたのは、バチバチと大きな音を立て降り続く氷の粒。

あられやひょうです。

午前1時半ごろに撮影された映像を見ると、車の屋根に打ち付けているのが分かります。

それまで雨が降り続いていましたが、突然変わったといいます。

ひょうのようなものは沖縄の各地で目撃され、外に置かれた椅子に次々とたまっていく様子も撮影されました。

3月の沖縄でひょうのようなものが降る事態に、SNSでは「これ本物？AIじゃないの？」「この時期の沖縄で？すごい！」と驚く声が相次ぎました。

一方、列島各地では春の足音が…。

長野・佐久市の牧場では、3月1日にシーズン最初の出産があり、13日朝までに25頭の赤ちゃんヤギが誕生しました。

元気いっぱいに尻尾を振りながらお母さんヤギのミルクを飲む赤ちゃん。

家畜改良センター 茨城牧場長野支場・上野真椰さん：

出産の時期が来ると「春が来たな」と思う。これから暖かくなっていくので、すくすくと元気に育ってほしい。人懐っこくて私の後ろもついてきてくれるのでとてもカワイイ。

13日、東京の上野公園で宮本真綾キャスターが見つけたのは、満開に咲くオオカンザクラです。

ひと足早く、早咲きのオオカンザクラが見ごろを迎えていました。

大学生からは「歩いている途中で桜があって、咲いてると思わなかったのでびっくり」との声が聞かれました。

さらに、全身ピンクの女の子に駆け寄るお母さんもピンク色。

桜の下にはピンク色の服を着た人だらけという光景が。

桜の花びらもピンク、人もピンク。

まさに“春一色”でした。

上野公園では14日から「うえの桜フェスタ」を開催。

出店予定の焼きそば屋さんも気合が入ります。

やきそば屋台・店員：

期待感はバッチリ！メニューも新メニューに変えたので。明日からお客さん来る！ラッキー！って感じ。

気になるのはソメイヨシノの開花時期。

東京都内での開花は、19日の予想です。

13日に卒業式だったという専門学校生はつぼみと記念撮影し、「（この時期だから）独り占め。（来るの）ちょっと早かった。もうちょっと咲いていても良かった」と話しました。

また、神奈川県から来た人からは「咲いててほしかった。缶ビールにイカとか食べながら」「咲いた頃にまた来たい」という声も聞かれました。

14日から桜の開花も進みそうな春の陽気が到来。

東京都心は週末晴れ間が広がり、この土日は最高気温が15度になる予想です。